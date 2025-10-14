Awaria 112. Potrzebujesz pomocy, dzwoń na numer 999

Są problemy z dodzwonieniem się na numery 112. Pierwsze zgłoszenia o problemach pojawiły się po godzinie 8.00. Niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych. Rzeczniczka MSWiA poinformowała, że problem dotyczy części województw.

Awaria numeru 112
Rzeczniczka MSWiA poinformowała, że są województwa, które zgłaszają problem z dodzwonieniem się na numer 112, w zależności od operatora komórkowego.
Problemy pojawiły się około godziny 9:00.

Zgłoszenia dotarły z województw pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Są jednak regiony, na przykład województwa łódzkie czy podlaskie, w których numer 112 działa bez problemów.

- Ustalamy, co jest powodem usterki - poinformowała Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rzeczniczka MSWiA dodaje, że w przypadku problemów z dodzwonieniem się, można korzystać z innych numerów alarmowych: 999 - pogotowie ratunkowe lub 998 - straż pożarna.

