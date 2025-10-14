Rzeczniczka MSWiA poinformowała, że są województwa, które zgłaszają problem z dodzwonieniem się na numer 112, w zależności od operatora komórkowego.

Problemy pojawiły się około godziny 9:00.

Zgłoszenia dotarły z województw pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Są jednak regiony, na przykład województwa łódzkie czy podlaskie, w których numer 112 działa bez problemów.

- Ustalamy, co jest powodem usterki - poinformowała Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rzeczniczka MSWiA dodaje, że w przypadku problemów z dodzwonieniem się, można korzystać z innych numerów alarmowych: 999 - pogotowie ratunkowe lub 998 - straż pożarna.

