Na stronie KPRM pojawiła się w tym tygodniu informacja o rozpoczęciu prac ustawowych nad projektem o nazwie Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów. Co to za rozwiązanie i kiedy można się go spodziewać?

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów na etapie prac

Na stronach rządowych można znaleźć informacje o tym, że Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów znajduje się obecnie na etapie projektu ustawy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Rada Ministrów powinna go przyjąć w czwartym kwartale br.

Rejestr KROPiK będzie nadzorowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), a jego zbudowaniem zajmie się resort odpowiedzialny za informatyzację. Platforma ma być dostępna publicznie i pozwoli na identyfikowanie psów oraz kotów i ich właścicieli. Wdrożenie systemu ma być poprzedzone stosownym komunikatem.

Dostęp do KROPiK z poziomu aplikacji mObywatel

Ważną rolę w działaniu Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów ma odegrać rządowa aplikacja mObywatel, która tylko w tym roku została wzbogacona w naprawdę sporo funkcji, a wiele kolejnych jest na etapie przygotowania. Jaką rolę odegra ta platforma w KROPiK-u?

Resort chce, aby dostęp do Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów był łatwo oraz ogólnodostępny. Stąd też pomysł, aby system zintegrować z aplikacją mObywatel, którą na własnych telefonach ma mnóstwo Polaków. Będą oni mogli szybko uzyskać wgląd w rejestr na własnym smartfonie.

KROPiK będzie gromadził podstawowe dane umożliwiające identyfikację zarejestrowanego psa lub kota oraz dane identyfikujące właściciela zwierzęcia, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wykorzystywania psów w resorcie obrony narodowej oraz w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. W przypadku zwierząt przebywających w schroniskach dla zwierząt w KROPiK będą zarejestrowane dane podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt. czytamy na stronie rządowej

mObywatel pozwoli Polakom aktualizować dane zwierzaków

Sam rejestr zostanie udostępniony bezpłatnie m.in. lekarzom weterynarii, policji czy straży miejskiej. Natomiast dzięki integracji platformy z mObywatelem rodacy nie tylko będą mogli podejrzeć dane własnych zwierzaków. Z poziomu aplikacji będzie je można edytować. W tym miejscu znajdą się także użyteczne informacje. Na przykład związane z koniecznością przeprowadzenia szczepień.

Co jednak ważne, wpisów do rejestru nie będzie można dokonywać samodzielnie. Będą to robić lekarze weterynarii. Właściciele psów i kotów dostaną za to możliwość aktualizacji pewnych danych, w tym adresu zamieszkania czy daty ewentualnego zgonu zwierzęcia.