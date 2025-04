Przed nami premiera 2. sezonu The Last of Us, czyli serialu, który jest jedną z najciekawszych adaptacji gier komputerowych. Wiemy, że składa się on z siedmiu odcinków i wielu fanów zastanawiało się nad tym, czy tak długą opowieść uda się w nich "zmieścić". Tymczasem dostaliśmy potwierdzenie, że powstanie 3. sezon produkcji!

Kiedy 3. sezon serial The Last of Us?

Warner Bros. Discovery potwierdziło, że zamówiło 3. sezon The Last of Us i informacja została ujawniona na kilka dni przed premierą kontynuacji serialu sprzed kilku lat. Niestety, nie wiadomo, kiedy produkcja będzie gotowa i trafi do platformy Max. Wiele szczegółów owianych jest na razie tajemnicą.

2. sezon The Last of Us będzie dostępny w platformie Max od 13 kwietnia (w Polsce od 14 kwietnia) i składa się z siedmiu odcinków. 1. sezon miał ich dziewięć i był najczęściej piraconym serialem w 2023 r. Wiemy, że kontynuacja nie ma opowiadać całej historii, którą znamy z gry The Last of Us Part II. Stąd też przypuszczano, że dalsza część znajdzie się w 3. sezonie i wiele wskazuje na to, że tak będzie.

Pozostaje wierzyć, że na 3. sezon serialu nie trzeba będzie czekać tak długo, jak to było w przypadku tegorocznej kontynuacji, co trwało ponad dwa lata. Warner Bros. Discovery jest jednak oszczędne w słowa i w rzeczywistości na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Serial The Last of Us może mieć 4. Sezon

Warto dodać, że serial The Last of Us może doczekać się nawet 4. sezonu. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił już w zeszłym roku współtwórca produkcji, Craig Mazin w jednym z wywiadów.

Czujemy, że niemal na pewno tak będzie — o ile ludzie będą oglądać i będziemy mogli tworzyć więcej programów telewizyjnych — sezon 3 będzie znacznie dłuższy. I rzeczywiście, historia może wymagać sezonu 4

Tak więc 3. sezon The Last of Us będzie pewnie rzeczywiście dłuższy od tegorocznego. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach. Te poznamy z czasem, ale jedno jest pewne. 2. część produkcji zapewne też odniesie sukces i to powinno sprawić, że Warner Bros. Discovery będzie chętniejsze do kontynuowania tej historii.

