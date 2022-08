Największy na świecie filantrop, wydał niedawno kolejną swoją książkę związaną z tematem zmian klimatycznych. Pisze w niej, w jaki sposób każdy z nas może uczynić świat bardziej przyjazny Matce Naturze i zadbać o naszą lepszą wspólną przyszłość na planecie Ziemia. Gates przyznał, że energetyka jądrowa jest tańsza i bezpieczniejsza niż ropa, węgiel i gaz ziemny razem wzięte.

Miliarder od kilku lat rozwija swoją firmę o nazwie TerraPower, która specjalizuje się w projektach technologii jądrowych przyszłości. Gates stawia na małe i modułowe reaktory. Można je będzie stawiać na miejskich osiedlach w celu osiągnięcia niezależności energetycznej mieszkańców.

Bull Gates zbuduje swoją pierwszą elektrownię jądrową

Bill Gates zbuduje pierwszą swoją elektrownię jądrową w Stanach Zjednoczonych. Później przyjdzie czas na inne kraje, w tym Polskę. Na dobry początek, Gates i Buffet wybrali na lokalizację miasteczko o nazwie Kemmerer w stanie Wyoming. W 2025 roku ma zostać tam zamknięta elektrownia węglowa i w związku z tym 250 mieszkańców straci pracę.

Bogaczy postanowili wybudować tam elektrownię jądrową, by stworzyć miejsca pracy dla tysięcy ludzi z całego stanu. W elektrowni zostanie użyty najnowszej generacji reaktor Natrium o mocy 345 MW. Jest to bardzo tani w zakupie i eksploatacji reaktor sodowy, który pracuje w połączeniu z systemem magazynowania energii w postaci stopionej soli.

Reaktor Natrium zapewni energię 250 tysiącom domów

Ta wyjątkowa kombinacja zapewni czystą, elastyczną energię i stabilność oraz bezproblemową integrację z sieciami energetycznymi o wysokim stopniu penetracji odnawialnych źródeł energii. Jeden reaktor Natrium bez problemu może obsłużyć 250 tysięcy domostw.

Bill Gates i Warren Buffet oświadczyli, że pierwsza ich elektrownia jądrowa Natrium zrewolucjonizuje rynek energetyczny w Stanach Zjednoczonych, a później na całym świecie. Ma ona stać się wzorem do naśladowania w kwestii produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.

Co ciekawe, właśnie doszły do nas wieści, że koreańska SK Group zainwestuje 250 milionów dolarów w TerraPower. Koreańczycy są zainteresowani energetyką jądrową również w swoim kraju. Obecnie firma Gatesa zabezpieczyła już 750 milionów dolarów na swoje projekty. Jeśli pomysł Gatesa okaże się sukcesem, to możemy być pewni, że jego technologie jądrowe pojawią się również w innych krajach świata.

Jakiś czas temu Gates chciał postawić taką elektrownię w Polsce. Jest wielce prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 15 lat jego reaktory będą zasilały domy w naszym kraju, ponieważ miliarder chce też uruchomić z firmą Hitachi pierwsze reaktory SMR, którymi zainteresowane są polskie firmy.