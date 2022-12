Problem z chodzeniem może pojawić się w każdym okresie naszego życia. To nieszczęście dotyka ludzi, którzy przeszli ciężki wypadek lub chorobę - wcześniej nie doceniali tego, co to znaczy "poruszać się bez laski lub balkonika". Ale dla takich osób pojawiła się właśnie nadzieja na poprawienie komfortu życia. Naukowcy z laboratorium biomechanicznego Uniwersytetu Stanforda opracowali niezwykły, mechaniczny egzoszkielet wyposażony w elektryczne silniki i moduł sztucznej inteligencji. Wystarczy przymocować je do każdej z nóg, aby znowu odzyskać przynajmniej w części dawną sprawność chodzenia. Przez podobieństwo do kombinezonu popularnej postaci z komiksów Marvela wynalazek został nazwany "butami Iron Mana".

