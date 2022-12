Nowy robot ma w przyszłości niezmiernie ułatwić ludziom ich pracę. Dzięki nowym możliwościom chodzenia po ścianie maszyna będzie w stanie zajrzeć niemal wszędzie, zwłaszcza w ograniczonych przestrzeniach, które znajdują się na dużych wysokościach. Inżynierowie nagrali nawet specjalny materiał wideo, w którym prezentują możliwości „robo-pająka”.

Zdjęcie