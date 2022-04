Huawei się wycofuje z Rosji?

Anonimowe źródło powiedziało magazynowi Forbes Rosja, że nie ma żadnych zamówień, więc ludzie nie widzą w sensu w przychodzeniu do pracy. Jednakże chińscy pracownicy firmy cały czas uczęszczają do biur. Huawei miał też zawiesić wszystkie kontrakty na zaopatrywanie rosyjskich operatorów telekomunikacyjnych na początku kwietnia. Decyzja ta miała być efektem sankcji, które zabraniają eksportu amerykańskich technologii do Rosji. Zostały one nałożone w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Amerykańskie władze ostrzegały chińskie firmy, żeby nie pomagały Rosji w unikaniu sankcji, ponieważ mogą zostać za to ukarane kolejnymi ograniczeniami. Huawei doskonale wie co znaczą sankcje Stanów Zjednoczonych i jak mogą mieć dotkliwy wpływ. Chiński gigant z Shenzen stracił dużą część zachodniego rynku smartfonów.

Informacje o zawieszeniu pracy przez chińskiego giganta nie są jednak pewne, ponieważ cały czas figurują ogłoszenia o pracę w Moskwie, jak również na portalu LinkedIn. Poszukiwani są zarówno inżynierowie od internetu rzeczy, sprzedawcy czy projektanci oprogramowania. Szef Huawei Guo Ping powiedział pod koniec marca, że sytuacja jest analizowana i decyzje będą podejmowane po dokładnej analizie tych polityk. Wyjście Huawei byłoby przełomowe, ponieważ byłaby to pierwsza chińska firma, która opuściła rynek rosyjski.

Chiny od początku wojny na Ukrainie nie potępiły rosyjskiej inwazji i w swoich oficjalnych komunikatach mówią o operacji specjalnej powtarzając za rosyjską propagandą. Z drugiej jednak strony, chiński eksport do Rosji jest najmniejszy od maja 2020 roku, również część firm z Państwa Środka zawiesiła realizację niektórych inicjatyw.