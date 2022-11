Chiny budują ogromny obiekt z myślą o wojnie z USA

Nowe zdjęcia satelitarne od firmy Planet Labs, a opublikowane przez serwis Defense News wskazują, że chińska armia rozbudowuje bazę lotniczą w Suixi, w chińskiej prowincji Guangdong. Obiekt ma teraz wydłużony stary pas startowy do aż 3600 metrów, nowy pas startowy o długości 2800 metrów, poszerzone drogi do kołowania i parkingi na więcej samolotów, ale to nie wszystko.

Analitycy są zdania, że chińska armia rozbudowuje infrastrukturę bazy z myślą o zbliżającym się wielkimi krokami starciu ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii planowanego ataku Chin na Tajwan. Wojskowe lotnisko ma być zdolne do przyjmowania ciężkich bombowców takich jak H-6 czy latających cystern Y-20. Na płycie lotniska wydzielono też miejsca dla najnowszych myśliwców wielozadaniowych J-16 czy samolotów wczesnego ostrzegania KJ-500.

Reklama

Chiny szykują się na wojnę z USA w kwestii Tajwanu

Inwestycje w bazę lotniczą w Suixi są powiązane ze znajdującym się niedaleko portem w mieście Zhanjiang, w którym znajduje się główna baza morska dla okrętów Chińskiej Floty Południowomorskiej. Baza ma za zadanie ochraniać port m.in. za pomocą wyrzutni z HQ-9, czyli półaktywnym radarem dalekiego zasięgu naprowadzającym pociski ziemia-powietrze.

W tym celu w graniach bazy Suixi powstały również nowe hangary i schrony. Mają one służyć przechowywaniu amunicji do systemów obronnych. Analitycy uważają, że w niedalekiej przyszłości mogą powstać tam również silosy atomowe, z których będą startowały pociski balistyczne z głowicami jądrowymi.

Serwis Defence News ujawnił, że w ostatnim roku CIA wykryła budowę systemów nowych silosów jądrowych w kilku częściach Chin. Co ciekawe, 119 nowych silosów dla międzykontynentalnych pocisków balistycznych powstało właśnie w okolicach miasta Yumen. W sumie mówi się o budowie nawet 300 nowych silosów. Eksperci uważają, że to dowody na imperialistyczne plany Chin, które jak najszybciej chcą stać się globalnym mocarstwem i prędzej czy później zaczną chcieć zajmować nowe terytoria, podobnie jak planuje to Rosja.