Chiny finalizują prace nad ogromną platformą do wydobywania ropy i gazu

Chińczycy mają jedną z największych platform naftowo-gazowych, którą zbudowano dla tamtejszego koncernu CNOOC. Projekt Marjan to wielki przełom w chińskiej zdolności do budowy wielkoskalowego sprzętu do wydobywania ropy oraz gazu na morzu. Konstrukcja robi ogromne wrażenie.

Platforma Marjan jest ogromna

Marjan to wielka konstrukcja, która jest wyższa od 24-piętowego budynku. Natomiast powierzchnia pokładu równa jest 15 boiskom do koszykówki. Całość waży aż 17,2 tys. ton. Jest to jedna z największych platform naftowo-gazowych na całym świecie.

Platforma będzie w stanie zbierać i transportować 24 mln ton ropy naftowej oraz 7,4 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Pod tym względem nie będzie miała sobie równych na całym globie. Chiny wierzą, że odegra ona kluczowe znaczenie podczas wydobywania i transportu zasobów energii.

Budowa chińskiej platformy trwała prawie trzy lata

Projekt znajdował się na etapie realizacji od dawna. Jego budowa potrwała 34 miesiące, a więc blisko trzy lata. Platforma została ukończona i dostarczona do zakładu produkcyjnego w Qingdao, który znajduje się w prowincji Szantung we wschodnich Chinach.

Zdjęcie Budowa platformy Marjan trwała blisko trzy lata. / CCTV / materiał zewnętrzny

W niedługim czasie Marjan trafi do docelowej lokalizacji, która znajduje się około 6,4 tys. mil morskich dalej. Transport ma odbyć się pod koniec tego miesiąca. Projekt jest efektem współpracy Chin z Arabią Saudyjską. Saudi Aramco ogłosiło plany rozmieszczenia platformy na własnych wodach.

Współpraca wykorzystuje potencjał technologiczny, produkcyjny i inżynieryjny Chin w zakresie dużych platform morskich i przeniosła współpracę energetyczną na głębszy poziom. komentuje profesor Jin Lei w wywiadzie dla Global Times

Wiemy, że Saudi Aramco nadal planuje współpracować z Chińczykami w różnych sektorach, które związane są z przemysłem. Projekt Marjan jest dobrym przykładem na zacieśnianie partnerstwa pomiędzy Państwem Środka a Arabią Saudyjską. Wcześniej współpraca skupiała się na tradycyjnych źródłach energii, ale z czasem wyewoluowała i objęła sektor energetyczny.