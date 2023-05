Jak powiedział Wang Long, sekretarz północno-zachodniego komitetu pól naftowych Komunistycznej Partii Chin: - Poprzez burzę mózgów i innowacje opracowaliśmy najnowocześniejsze technologie w projektowaniu systemów wiertniczych, a także w ich obsłudze i wspieraniu w głębokim, złożonym środowisku, co oznacza przełom w kluczowych technologiach.

Wang Long dodaje także: - Czas wiercenia spadł z 280 dni do zaledwie 97 dni. Tymczasem dokładność wiercenia wzrosła z 60 procent do ponad 90 procent -. Odwiert Yuejin 3-3 jest częścią systemu naftowego Shendi-1, który składa się z aż 120 szybów o głębokości co najmniej 8 000 metrów.

Najgłębszy odwiert na świecie

Najgłębszym badawczym odwiertem na świecie jest SG-3, czyli Supergłęboki Odwiert Kolski, który osiąga głębokość 12 262 m. System zlokalizowany jest na Półwyspie Kolskim w Rosji. Prace rozpoczęto w 1970 roku, a zakończono w 1994 roku — było spowodowane licznymi awariami i wyższą temperaturą pod powierzchnią ziemi (zarejestrowano 190 stopni Celsjusza, zamiast przewidywanych 100 stopni C). Wszelkie prace ustały w 2005 roku z powodu braku funduszy, a całe wyposażenie badawcze i wiertnicze zostało zezłomowane.

Z kolei w Polsce powstaje najgłębszy odwiert geotermalny na świecie - zlokalizowany jest on Bańskiej Niżnej w gminie Szaflary. Stworzenie całego systemu ma kosztować ponad 130 milionów złotych i ma trwać około 20 miesięcy. Odwiert docelowo ma osiągnąć głębokość 7 000 metrów. Jak twierdzą specjaliści, woda w tym ujęciu ma mieć temperaturę wynoszącą ponad 150 stopni Celsjusza, a samo ujęcie ma zapewnić wydajność co najmniej 50 metrów sześciennych na godzinę.