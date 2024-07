Chromecast zniknie z rynku. Google stworzyło coś nowego

Spis treści: 01 Co to jest Google Chromecast?

02 Koniec Chromecast z Google TV. Nadchodzi Google TV Streamer

03 Jakie nowości oferuje Google TV Streamer?

Co to jest Google Chromecast?

Chromecast z Google TV to specjalna przystawka, które po podłączeniu do portu HDMI w telewizorze zamienia go w smart TV. Dostępne są dwie wersje: jedna obsługująca rozdzielczość 4K, a druga HD. Chromecast z Google TV 4K oferuje wsparcie dla Dolby Vision, HDR10 i HDR10+. Z kolei wersja HD obsługuje rozdzielczość do 1080p i HDR10, HDR10+, ale bez Dolby Vision.

Oba modele mają 8 GB pamięci i łączność Wi-Fi oraz Bluetooth. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota, smartfona lub komend głosowych. Urządzenia działają na systemie Android TV, co umożliwia instalację licznych aplikacji, takich jak Netflix, Disney+ czy YouTube. Dodatkowo, użytkownicy mogą bezprzewodowo przesyłać treści z telefonu, tabletu lub laptopa na ekran telewizora.

Reklama

Przystawki Chromecast są proste w obsłudze i instalacji, dlatego stały się popularnym wyborem wśród osób szukających łatwego sposobu na rozszerzenie funkcji swojego telewizora. Jednak wszystko wskazuje na to, że już niebawem przejdą do historii.

Koniec Chromecast z Google TV. Nadchodzi Google TV Streamer

Chromecast z Google TV, który zadebiutował w 2020 roku, wkrótce ma zniknąć z rynku. Jego miejsce ma zająć nowe urządzenie o nazwie Google TV Streamer. Premiera zaplanowana jest na sierpień 2024 roku.

Zmiana ta ma na celu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz poprawę wydajności i funkcjonalności urządzenia. Nie jest jeszcze jasne, czy firma będzie kontynuować sprzedaż Chromecast z Google TV (HD), choć wcześniej zmieniła nazwę "Chromecast built-in" na "Google Cast".

Nowy Google TV Streamer będzie różnił się od swojego poprzednika zarówno pod względem wyglądu, jak i specyfikacji technicznych. Zamiast tradycyjnej przystawki podłączanej bezpośrednio do portu HDMI, Streamer przyjmie formę kompaktowego dekodera, który można postawić obok telewizora. Taka konstrukcja pozwoli na lepsze zarządzanie kablami oraz poprawi estetykę instalacji.

Według zdjęć opublikowanych przez 9to5Google, Google planuje wprowadzenie urządzenia typu set-top/table-top o nachylonej, pigułkowatej powierzchni. Jest ono szersze niż inne urządzenia streamingowe, choć nie wiadomo, czy będzie to miało jakieś praktyczne zastosowanie. Mogłoby to być idealne dla funkcji Tap to Cast zasilanej przez Ultra Wideband, która została zapowiedziana dla Pixel Tablet na początku tego roku.

Urządzenie ma również pigułkowatą podstawę, co sprawia, że całość przypomina miniaturową stację dokującą do ładowania głośników Pixel Tablet. Z tyłu wystają dwa kable — prawdopodobnie zasilający i HDMI.

Jakie nowości oferuje Google TV Streamer?

Wśród nowości znajdziemy ulepszony pilot zdalnego sterowania, który będzie bardziej intuicyjny i funkcjonalny. Przyciski głośności zostaną przeniesione na przód pilota, a dodatkowy przycisk z symbolem gwiazdy umożliwi szybki dostęp do ulubionych aplikacji. Nowy model będzie również wyposażony w mikrofon do sterowania głosowego, ułatwiający korzystanie z urządzenia.

Pod względem technicznym, Google TV Streamer będzie oparty na nowoczesnym układzie ARM Amlogic S905X5, który zapewni lepszą wydajność i energooszczędność w porównaniu do poprzednich modeli. Urządzenie będzie również obsługiwać dekodowanie kodeka AV1, co pozwoli na lepszą jakość obrazu przy mniejszym zużyciu danych.

Zmiana nazwy z Chromecast na Google TV Streamer ma również na celu podkreślenie nowego kierunku, w jakim zmierza Google w zakresie urządzeń multimedialnych. Firma chce skupić się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań, które umożliwią użytkownikom łatwy dostęp do treści z różnych źródeł w jednym miejscu.

Przeczytaj również:

Apple Maps w końcu dostępne w przeglądarce. Mapy Google mają konkurencję

Wolne WiFi? Sprytny trik pomoże naprawić wolny internet w domu

Samsung kończy wsparcie dla ważnego modelu

Revolut w ogniu krytyki. Klienci masowo skarżą się na firmę