CYBERSEC EXPO & FORUM 2025. Ruszyły największe targi cyberbezpieczeństwa w regionie.

CYBERSEC EXPO & FORUM 2025 to wielkie wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 11-12 czerwca , a na miejsce wybrano Tauron Arena Kraków. Jest to 20. (jubileuszowa) edycja największej imprezy tego typu w regionie. Dlaczego warto tam być?

Cyberbezpieczeństwo naszego kraju odgrywa coraz większe znaczenie, bo nasz kraj jest wystawiony na coraz częstsze ataki. Nierzadko powiązane z grupami wschodnimi, na przykład z Rosji. Potwierdzają to dane za cały 2024 r. W tym czasie odnotowano ponad 100 tys. incydentów oraz 600 tys. zgłoszeń cyberataków . To wzrost aż o 60 proc.

CYBERSEC EXPO & FORUM 2025 to największe takie wydarzenie w regionie

CYBERSEC EXPO & FORUM 2025 to niesamowita okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz relacji z różnymi specjalistami. W ramach imprezy przygotowaną specjalną przestrzeń EXPO. To w tym miejscu ponad 100 wystawców zaprezentuje najnowsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa w postaci produktów oraz usług.