Uber zapowiada wprowadzenie rewolucyjnej funkcji, która pozwoli czuć się pasażerom i kierowcy bezpiecznie podczas "nerwowej podróży". Oficjalnie tłumaczy to tym, że zależy mu na poprawieniu bezpieczeństwa zarówno podróżnych, jak i kierowców. W rzeczywistości funkcja monitorowania przejazdu powstała po serii ataków na kobiety przez krewkich kierowców Ubera, które miały miejsce w USA.

W rozmowie z telewizją CNN główna menedżerka ds. bezpieczeństwa w Uberze Rebecca Payne mówiła o przykładach "niebezpiecznych sytuacji", w których może przydać się nowa funkcja aplikacji w smartfonie. Kierowca wiozący pasażerów przejeżdża przez niebezpieczną dzielnicę i kończy mu się paliwo. Zdarza się także, że pasażer nie chce "przestrzegać zasad Ubera" i kierowca ma poważny problem. Wtedy wystarczy wezwać ochroniarzy z agencji, która będzie miała dyżur i monitorowała przejazd.



Ta funkcja jest w stanie zapewnić przyjazd osoby trzeciej, która pomoże pasażerom i kierowcy w mediacji główna menedżerka ds. bezpieczeństwa w Uber, Rebecca Payne

Czujesz zagrożenie? Wysyłasz SMS

W 2018 telewizja CNN przeprowadziła śledztwo w sprawie serii napaści seksualnych kierowców na pasażerki, do których doszło w USA od 2014 roku. Uber ujawnił, że otrzymał 9805 zgłoszeń o niebezpiecznych sytuacjach podczas jazdy Uber'em. Skala zjawiska okazała się ogromna i już wtedy pojawiły się pomysły, aby aplikacja miała tak zwane "przyciski bezpieczeństwa". Wystarczy, że pasażerka taksówki Ubera je naciśnie na swoim smartfonie, a natychmiast pojawi się samochód z ochroniarzami. Ostatnie zmiany są wyraźnie realizacją tego pomysłu.





Zdjęcie Nowy pakiet bezpieczeństwa Uber'a jest na razie testowany w USA / domena publiczna

Uber początkowo testował nowy pakiet bezpieczeństwa w 9 amerykańskich miastach. Testy wyszły na tyle pomyślnie, że Uber myśli o kolejnych funkcjach poprawiających bezpieczeństwo w czasie jazdy. Wśród nich jest możliwość śledzenia naszej jazdy Uberem przez rodzinę czy znajomych, a także nowa funkcja "kodu PIN". Jeśli ktoś ją zaznaczy, podczas zamawiania taksówki dostanie czterocyfrowy kod, który będzie musiał podać kierowcy. To pozwoli uniknąć pomyłek, kiedy kilka osób zamawiało podróż z tego samego miejsca i wsiadało nie do tego auta, co trzeba.