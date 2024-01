Spis treści: 01 Jak prawidłowo ładować telefon?

02 Jak wydłużyć żywotność baterii w smartfonie?

Jak prawidłowo ładować telefon?

Pomimo że sprzęt elektroniczny staję się coraz bardziej wytrzymały, wielu użytkowników smartfonów wciąż popełnia poważne błędy. Podstawowym z nich jest podłączanie telefonu do ładowania na całą noc. Chociaż współczesne smartfony wyposażone są w baterie litowo-jonowe, które teoretycznie chronią przed przeładowaniem poprzez automatyczne odcięcie dopływu prądu po osiągnięciu 100% naładowania, to jednak cała sprawa nie kończy się na samej pojemności baterii. Kluczowym czynnikiem, który może wpływać na skrócenie jej żywotności podczas całonocnego ładowania jest temperatura.

Długotrwałe rozgrzewanie urządzenia faktycznie może mieć negatywny wpływ na baterię. Co więcej, w ten sposób doprowadzamy do mikrocykli ładowania. Polegają one na niewielkim rozładowywaniu i ponownym ładowaniu baterii, co z czasem wpływa na jej degradację. Choć nocne ładowanie nie jest bezpośrednią przyczyną natychmiastowego uszkodzenia baterii, to jednak zaleca się tu ostrożność.

Zatem jak ładować telefon, żeby nie zepsuć baterii? Przede wszystkim, zamiast pozostawiać telefon podłączony do ładowania przez całą noc, lepiej jest uzupełniać baterię w ciągu dnia i odłączać ją zaraz po osiągnięciu poziomu naładowania między 80-90%. Unikajmy ładowania do pełnych 100%, ponieważ może to zwiększać napięcie wewnętrzne baterii, co regularnie prowadzi do uszkodzeń.

Jak wydłużyć żywotność baterii w smartfonie?

Po pierwsze, należy unikać rozładowywania baterii do zera. Owszem — współcześni producenci, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowania, wprowadzili szereg zabezpieczeń, w tym specjalne progi bezpieczeństwa, które chronią baterie przed nadmiernym rozładowaniem. Zapobiega to skrajnemu wyczerpaniu, ale regularne doprowadzanie jej do stanu niskiego naładowania nadal może negatywnie wpływać na zdolność do utrzymania długotrwałego i stabilnego poziomu energii.

Optymalny poziom naładowania, który należy utrzymywać, aby długo cieszyć się baterią, to między 20% a 80-90%. Gdy zależy nam na prawidłowym funkcjonowaniu baterii, korzystajmy tylko z oryginalnych ładowarek i unikajmy ekspozycji telefonu na skrajne temperatury. Warto też regularnie kontrolować stan baterii i unikać korzystania z urządzenia podczas jego ładowania, co może powodować dodatkowe obciążenie i przegrzewanie baterii.

Regularne czyszczenie portu ładowania w telefonie również przyczynia się do bardziej efektywnego i bezpieczniejszego uzupełniania energii. Zwróćmy też uwagę na oprogramowanie urządzenia. Odinstalowywanie nieużywanych aplikacji może odciążyć akumulator, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie energetyczne. W sytuacjach, gdy poziom naładowania baterii niebezpiecznie spada, warto wyłączyć niepotrzebne funkcje, takie jak WiFi, GPS, Bluetooth, NFC czy transmisję danych, a także zmniejszyć jasność wyświetlacza, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy urządzenia.

