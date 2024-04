Czy NATO pomoże Izraelowi? Oto najwięksi sojusznicy

Spis treści: 01 Iran atakuje Izrael

02 Najwięksi sojusznicy Izraela

03 Czy Izrael jest w NATO?

Iran atakuje Izrael

Późnym sobotnim wieczorem 13 kwietnia 2024 roku rozpoczął się zmasowany ostrzał Izraela przeprowadzony przez Iran. Choć nie doszło jeszcze do pełnowymiarowej walki na lądzie i w powietrzu, to Iran zdecydował się przeprowadzić atak wykorzystując do tego setki rakiet i dronów. Z większością poradziła sobie izraelska Żelazna Kopuła, jednak najpewniej nie jest to koniec przejawów agresji.

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że każda próba ataku ze strony Iranu skończy się ich odwetem i uderzeniem na poszczególne cele w kraju. Kto może wspierać Izrael i jakich sojuszników ma ten kraj? Pora przekonać się, kto stoi po stronie tego państwa.

Najwięksi sojusznicy Izraela

Na czele sojuszników Izraela stoją Stany Zjednoczone, czyli największy partner tego kraju na wielu płaszczyznach. To nie tylko sojusznik militarny, ale również główny partner jeśli chodzi o eksport i import. USA jest swego rodzaju gwarantem Izraela, podczas gdy bliskowschodnie państwo stanowi swoiste przedłużenie wpływów Amerykanów na region. Współpraca USA i Izraela, a w zasadzie sojusz, ma kilka oblicz:

Dyplomacja - Izrael od lat pozostaje uprzywilejowanym sojusznikiem USA. Stany Zjednoczone wielokrotnie wspierały działania Izraela na arenie międzynarodowej, np. poprzez wetowanie niekorzystnych rezolucji czy pomoc w łagodzeniu konfliktów z innymi państwami. Można powiedzieć, że dyplomacja USA pomaga stronie izraelskiej w utrzymywaniu swojego statusu i wywiera niekiedy umiarkowaną presję na innych państwach;

- Izrael od lat pozostaje uprzywilejowanym sojusznikiem USA. Stany Zjednoczone wielokrotnie wspierały działania Izraela na arenie międzynarodowej, np. poprzez wetowanie niekorzystnych rezolucji czy pomoc w łagodzeniu konfliktów z innymi państwami. Można powiedzieć, że dyplomacja USA pomaga stronie izraelskiej w utrzymywaniu swojego statusu i wywiera niekiedy umiarkowaną presję na innych państwach; Militaria - Izrael to ważny sojusznik USA poza NATO, a kraje łączą niesformalizowane gwarancje bezpieczeństwa. Występuje również handel bronią i technologiami - dość powiedzieć, że wspomniana wcześniej Żelazna Kopuła powstała ze wsparciem USA. Zgodnie z opracowaniem PTSM, USA przechowuje w Izraelu pokaźny arsenał na wypadek sytuacji kryzysowych;

- Izrael to ważny sojusznik USA poza NATO, a kraje łączą niesformalizowane gwarancje bezpieczeństwa. Występuje również handel bronią i technologiami - dość powiedzieć, że wspomniana wcześniej Żelazna Kopuła powstała ze wsparciem USA. Zgodnie z opracowaniem PTSM, USA przechowuje w Izraelu pokaźny arsenał na wypadek sytuacji kryzysowych; Stosunki społeczne - między obywatelami USA i Izraela często występują więzi rodzinne, a także religijne. Oba państwa współpracują, organizując np. wycieczki, pielgrzymki;

- między obywatelami USA i Izraela często występują więzi rodzinne, a także religijne. Oba państwa współpracują, organizując np. wycieczki, pielgrzymki; Gospodarka - USA wspiera gospodarczo Izrael od 1948 roku, choć z biegiem czasu wsparcie to ulegało zmniejszaniu;

Wśród innych sojuszników Izraela należy wymienić:



Niemcy

Wielką Brytanię

Kanadę



Australię

Chociaż w przypadku państw europejskich nie ma mowy o tak zacieśnionej współpracy, to w ostatnich miesiącach dało się zauważyć wspieranie działań Izraela - przynajmniej częściowo. Kraje UE zgodnie potępiły ubiegłoroczny atak Hamasu na Izrael, a wiele państw wspiera ten kraj np. przesyłając pomoc wojskową i nie tylko. Tak robi Wielka Brytania czy Niemcy.

Czy Izrael jest w NATO?

Obecnie NATO liczy 32 państwa członkowskie, ale nie ma w nich kraju, który stał się obiektem ataku ze strony Iranu. Izrael nie należy do NATO i nic nie wskazuje na to, aby miało się to w najbliższym czasie zmienić. Już jakiś czas temu uznano go za kraj niespełniający warunków przystąpienia do sojuszu z uwagi na szereg problemów wewnętrznych i toczące się konflikty.

Zobacz: Mapa NATO w 2024 roku

Czy NATO pomoże Izraelowi? Sojusz wypowiadał się na temat Izraela wielokrotnie, m.in. po ubiegłorocznym ataku Hamasu. NATO jednoznacznie potępiło agresję Hamasu i poinfrmowało o solidarności z Izraelem. Choć nie odbyła się np. żadna konkretna misja pod egidą sojuszu, to poszczególne państwa członkowskie niosą wsparcie bliskowschodniemu sojusznikowi. Tak robią Niemcy (zatwierdzając prośbę Izraela o użycie dronów Heron TP) czy Wielka Brytania poprzez pkaiety wojskowe, zawierające okręty i samoloty.