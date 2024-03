Co to jest halving bitcoina?

Halving bitcoina polega na zmniejszeniu o połowę nagrody, którą bitcoinowi górnicy otrzymują za walidację transakcji. Samo słowo "halve" oznacza w języku angielskim "przepoławiać". Celem halvingu BTC jest spowolnienie tworzenia nowych bitcoinów. Tego rodzaju zjawisko nie pozostaje bez wpływu na cenę kryptowaluty, a to z uwagi na zmniejszenie jej podaży na rynku. W teorii zjawisko halvingu po pewnym czasie przyczynia się do jej wzrostu.

Patrząc po poprzednich latach, cena BTC w okolicach halvingu była bardzo zmienna. Zazwyczaj wzrastała po kilku miesiącach. Zdarzało się, że zaraz po zmniejszeniu nagród za walidację kurs bitcoina spadał, stając się nierzadko okazją dla wielu inwestorów. Wiele jednak zależy od zachowań nabywców kryptowaluty.

Kiedy halving BTC?

Halving bitcoina zwykle odbywa się co cztery lata. Pierwszy raz tego typu zjawisko miało miejsce w 2012 roku. Wówczas nagroda za blok została pomniejszona z 50 BTC do 25 BTC. Następny halving nastąpił w 2016 roku – wtedy nagrodę zmniejszono z 25 BTC do 12,5 BTC.

Kiedy był ostatni halving? Zmniejszenie nagrody za blok miało miejsce w maju 2020 roku – jej wartość spadła z 12,5 BTC na 6,25 BTC. Co ciekawe, wówczas cena bitcoina wynosiła około 8 tys. dolarów za 1 BTC. Obecnie za 1 jednostkę tej kryptowaluty trzeba zapłacić 67 tys. dolarów.

Następny halving BTC będzie miał miejsce w kwietniu 2024 roku. Prognozy dotyczące cen bitcoina na następne lata są dość optymistyczne. Analitycy przewidują, że do 2025 roku kryptowaluta może zwiększyć swoją wartość do 80-100 tys. dolarów za monetę. Niektórzy prognozują również, że bitcoin może osiągnąć dużo większy kurs na poziomie około 200 tys. dolarów w połowie przyszłego roku.