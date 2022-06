Spis treści: 01 Co to jest hotspot?

02 Czym hotspot różni się od WiFi w domu?

03 Gdzie szukać darmowego WiFi?

04 Jak się połączyć i korzystać z darmowego WiFi?

05 Czy hotspot WiFi jest bezpieczny?

06 Internet w roamingu na wakacjach. O tym musisz pamiętać

Co to jest hotspot?

Hotspot (z ang. hot spot - "gorący punkt") to otwarty punkt dostępu do sieci bezprzewodowej, który umożliwia połączenie z Internetem. W ten sposób każdy użytkownik posiadający urządzenie mobilne - tablet, laptop czy telefon z kartą WiFi - może połączyć się z tymi miejscami dostępowymi, aby surfować po sieci całkowicie bezpłatnie.

Należy jednak wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje hotspotów:

publiczne (czyli dostępne dla wszystkich);

prywatne (zabezpieczone hasłem).

Te pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, są oferowane klientom w różnych miejscach publicznych. Zazwyczaj są wolniejsze i bardziej obciążone. W przypadku, gdy w danym miejscu nie ma żadnego hotspotu, a użytkownik chce połączyć swoje urządzenie do sieci, może użyć swojego telefonu jako mobilnego hotspotu. Korzystając z tego rozwiązania, wykorzystuje się dane komórkowe, dlatego należy kontrolować ich użycie, aby nie narazić się na dodatkowe koszty. Z uwagi na bezpieczeństwo, należy również zadbać o hasło.

Czym hotspot różni się od WiFi w domu?

Chociaż terminy hotspot i WiFi są powszechnie używane zamiennie, istnieją między nimi pewne podstawowe różnice.

Podczas gdy WiFi jest technologią komunikacji bezprzewodowej, która wykorzystuje fale radiowe do łączenia urządzeń mobilnych z Internetem, hotspot jest fizyczną lokalizacją zapewniającą dostęp do sieci.

Kolejną różnicą jest to, że domowe WiFi jest bardziej zabezpieczone niż hotspot publiczny, gdzie każdy może wejść do Internetu.

Ponadto domowe WiFi jest płatną usługą internetową, podczas gdy hotspoty są w dużej mierze bezpłatne, ponieważ są dostarczane, aby zadowolić klientów.

Gdzie szukać darmowego WiFi?

Darmowe hotspoty WiFi można znaleźć w wielu miejscach, szczególnie w dużych miastach - w hotelach, restauracjach, galeriach handlowych, bibliotekach, urzędach, centrach miast, na dworcach kolejowych, lotniskach, stacjach paliw, uczelniach czy też w innych miejscach użyteczności publicznej (np. w parkach).

Coraz więcej hotspotów pojawia się również na polskich plażach.

Ponadto goście i klienci wielu firm mogą również korzystać z darmowego Internetu. Chociaż nazywamy te hotspoty WiFi "bezpłatnymi", w zasadzie oczekuje się, że kupisz coś, odwiedzając placówkę z darmowym dostępem do sieci.

Poza tym dzięki połączeniu do Internetu wiele restauracji, kawiarni i barów stało się miejscem pracy freelancerów lub spotkań biznesowych.

Samodzielne odnalezienie punktów z dostępem do Internetu może niekiedy okazać się dość trudne, szczególnie gdy jesteś w obcym mieście. Na szczęście istnieje kilka aplikacji pozwalających znaleźć darmowy hotspot.

Oto kilka z nich:

Mapa WiFi

WiFi Map to bardzo pożyteczna aplikacja, która prezentuje mapę z naniesionymi lokalizacjami darmowych hotspotów oraz inne przydatne informacje, takie jak hasła czy opinie użytkowników. Jest bardzo przydatnym gadżetem dla turystów, zwłaszcza tych podróżujących za granicę Polski. WiFi Map jest darmowa i dostępna do pobrania na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS. Warto jednak zaznaczyć, że korzystanie z aplikacji offline jest możliwe tylko w przypadku wykupienia wersji premium.

Instabridge

Jest to jedna z najpopularniejszych aplikacji, która automatycznie łączy się z pobliskimi sieciami oraz udostępnia hasła WiFi. Aplikacja jest dostępna zarówno dla użytkowników Androida, jak i iOS. Ponadto Instabridge pokazuje mapę darmowych hotspotów, którą można nawet przeglądać w trybie offline.

WiFi Finder

To aplikacja, dzięki której szybko znajdziemy darmowe WiFi w naszej okolicy. Główną zaletą WiFi Findera jest możliwość wyświetlania prędkości pobierania i wysyłania danych. Aplikację można z łatwością pobrać na urządzenia z systemem Android. Niestety, aby skorzystać z WiFi Findera, trzeba podłączyć się do Internetu.

Jak się połączyć i korzystać z darmowego WiFi?

Podłączenie do hotspotu to prosta czynność. Przede wszystkim należy się upewnić, czy sieć Wi-Fi jest włączona. Wybierz nazwę sieci, a następnie zaczekaj na pojawienie się ekranu startowego w przeglądarce. Niektóre firmy wymagają zaakceptowania ich warunków korzystania z usługi lub podania adresu e-mail, zanim pozwolą Ci korzystać z bezpłatnego Wi-Fi. Czasami pojawia się monit, gdzie trzeba wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Poszukaj danych do logowania lub poproś pracowników firmy o pomoc. Po tych czynnościach Internet powinien stać się dostępny. W przypadku, gdy urządzenie mobilne jest skonfigurowane do automatycznego łączenia się z dostępnymi sieciami, następnym razem, gdy odwiedzisz tę firmę, Internet połączy się automatycznie.

Aby używać naszego telefonu komórkowego jako hotspotu mobilnego, wystarczy mieć tylko smartfon i mobilną szybkość transmisji danych. Dzięki temu nasz telefon stanie się punktem dostępu do Internetu, z którym będą łączyć się inne urządzenia.





Czy hotspot WiFi jest bezpieczny?

Warto jednak pamiętać, że połączenie z hotspotem wiąże się z pewnymi zagrożeniami. W trakcie korzystania z darmowego Wi-Fi należy zachować szczególną ostrożność, gdyż publiczne połączenia są często słabo zabezpieczone oraz podatne na ataki hakerów. Najbardziej rozpowszechnionym problemem jest kradzież danych (np. haseł, danych kart płatniczych i kredytowych). Właśnie dlatego trzeba uniemożliwić innym dostęp do naszych danych osobowych. Korzystając z darmowego WiFi:

zainstaluj na swoim urządzeniu program antywirusowy , który pomoże zmniejszyć ryzyko kradzieży danych osobowych;

, który pomoże zmniejszyć ryzyko kradzieży danych osobowych; użyj połączenia VPN , co umożliwi ukrycie lub zamaskowanie zaszyfrowanych połączeń;

, co umożliwi ukrycie lub zamaskowanie zaszyfrowanych połączeń; unikaj wchodzenia na strony i aplikacje , które wymagają wpisywania danych karty płatniczej lub haseł;

, które wymagają wpisywania danych karty płatniczej lub haseł; w trakcie korzystania z darmowego WiFi unikaj dokonywania zakupów online ;

; jeśli używasz laptopa z systemem Windows, oznacz połączenie jako publiczne ;

; w sytuacji, gdy obawiasz się, że w wyniku korzystania z darmowego Internetu doszło do naruszenia Twojej prywatności, zmień dane do logowania, z których korzystałeś.

Internet w roamingu na wakacjach. O tym musisz pamiętać

Unijny roaming ("Roam like at home") umożliwia użytkownikom korzystanie z telefonów komórkowych na terenie państw członkowskich UE oraz EOG, płacąc tyle samo, co za usługi we własnym kraju. Jeśli dysponujesz pakietem nielimitowanych minut czy SMS-ów w kraju, to bez ograniczeń możesz z nich korzystać także w roamingu UE. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku Internetu.

W unijnym roamingu nie będziemy w stanie korzystać z pewnego pakietu danych, lecz tylko z części krajowego transferu. Każdy operator oferuje zmniejszony pakiet Internetu. Dopóki go nie wykorzystamy, nie ponosimy za niego żadnych dodatkowych opłat.

A jak wygląda sprawa z roamingiem poza Unią Europejską? W krajach, takich jak np. Czarnogóra, Macedonia, Albania, Ukraina, Monako, Serbia, Turcja czy San Marino opłaty za korzystanie z sieci zagranicznego operatora mogą być wysokie. Za minutę połączenia wykonanego zapłacimy od 4,94 zł - 7 zł, za połączenie odebrane - od 2 zł do 6,05 zł, a za każdy wysłany SMS - od złotówki do dwóch złotych. Koszt Internetu będzie jeszcze wyższy i może wynieść od 3,02 zł do 4,92 zł. Cena ta obejmuje pakiet wielkości 100 KB. Dlatego przed wyjazdem koniecznie trzeba sprawdzić opłaty u naszego operatora albo skorzystać z oferty lokalnego dostawcy.

