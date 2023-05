Czym jest antywirus?

Antywirus to program komputerowy, który można zainstalować na PC, lub (w odpowiedniej wersji) na smartfonie. Jak sama nazwa wskazuje, jego rolą jest przeciwdziałanie komputerowym wirusom i złośliwemu oprogramowaniu. Dobry antywirus skutecznie wykrywa wirusy w naszym komputerze, blokuje ich działanie i izoluje je.

Jednym z najpopularniejszych programów antywirusowych jest bezsprzecznie Windows Defender. Jest od dołączony do systemu Windows i trzeba przyznać, że dobrze radzi sobie w podstawowych codziennych zadaniach. Jego możliwości są jednak ograniczone, dlatego warto wybrać najlepszy antywirus jako dodatkowy program, aby móc zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Jaki darmowy antywirus będzie najlepszy?

Zdjęcie Bezpieczeństwo w sieci jest istotne - dlatego potrzebny jest antywirus. / 123RF/PICSEL

Zalety darmowego antywirusa

Jak to w świecie bywa, płatne z reguły oznacza lepsze. W rzeczy samej najlepsze antywirusy to programy o określonej cenie. Nie zmienia to jednak tego, że darmowy antywirus również ma swoją użyteczność. W dużej mierze zależy ona od naszych potrzeb i oczekiwań. Oto zalety darmowego antywirusa:

Bezpłatny - w wielu przypadkach nie mamy potrzeby zapewniania większej ochrony

- w wielu przypadkach nie mamy potrzeby zapewniania większej ochrony Podstawowa ochrona bazuje na rozwiązaniach z płatnych wersji

bazuje na rozwiązaniach z płatnych wersji Nie zawsze dodatkowo płatne funkcje są nam potrzebne

są nam potrzebne Możliwość testowania różnych programów bez ponoszenia kosztów

programów bez ponoszenia kosztów Każde zabezpieczenie jest lepsze, niż jego brak

AVG AntiVirus - przeciwko wirusom

Regularnie rozwijany i popularny program od AVG to klasyka w dziedzinie programów antywirusowych. Użytkownicy chwalą go za zdolność do przeciwdziałania złośliwemu oprogramowaniu, a także świetny interfejs użytkownika. Trzeba przyznać, że to prosty w obsłudze antywirus, który przy okazji ma swoją darmową wersję.

Zdjęcie AVG, czyli darmowy antywirus na komputer. / AVG / materiał zewnętrzny

Jak podaje producent, darmowy AVG wykorzystuje uczenie maszynowe, co w połączeniu z pozostałymi funkcjami daje nam aż 6 warstw zabezpieczeń. Darmowa wersja zawiera w sobie blokowanie wirusów i złośliwego oprogramowania, blokadę niebezpiecznych linków (w tym w poczcie elektronicznej), analizę wydajności komputera pod względem działania niepożądanych programów i aktualizację zabezpieczeń w trybie rzeczywistym.

Avira Free Security - darmowy antywirus, który wykryje wszystko

Kolejną propozycją jest antywirus Avira Free Security, który w swojej darmowej wersji może poszczycić się bardzo dobrymi wskaźnikami wykrywalności złośliwego oprogramowania. Praktycznie wszystkie niepożądane pliki i działania są przez program odnotowywane i blokowane. To nie koniec funkcjonalności - darmowa wersja oprogramowania wspiera również optymalizację wydajności komputera.

Zdjęcie Jeden z najlepszych darmowych antywirusów na Windows - Avira Free Security. / Avira / materiał zewnętrzny

To nie koniec zalet. Ten darmowy antywirus oferuje również dostęp do bezpłatnego VPN, dzięki czemu jeszcze bardziej zadbamy o nasze bezpieczeństwo w internecie. W zestawie otrzymujemy też menedżer haseł. Zgodność z różnymi wersjami systemów Windows sprawia, że to dobry antywirus dla różnych użytkowników.

Panda Free Antivirus - szereg przydatnych funkcji

Jak na darmowy program antywirusowy, propozycja od Pandy jest bardzo rozbudowana. Poza szeregiem blokad przeciwko wirusom i skutecznym mechanizmom ich zwalczania, antywirus można pochwalić za specjalny tryb dla graczy, wyjątkowo dobrą optymalizację i Rescure Kit. Ta ostatnia funkcjonalność umożliwia pobranie programu na zewnętrzny nośnik (np. pendrive), dzięki czemu damy radę uratować zawirusowany komputer.

Zdjęcie Darmowy antywirus ma sporo ciekawych możliwości. / Panda Free Antivirus / materiał zewnętrzny

W "zestawie" otrzymujemy również VPN. W darmowej wersji pozwala na transfer jedynie 150 megabajtów miesięcznie, ale jest to miły dodatek. Poza tym, głównym daniem pozostaje oczywiście sama ochrona przed niepożądanym oprogramowaniem - ta jest w pełni darmowa.

360 Total Security - darmowy i skuteczny

Podobnie jak w przypadku innych pozycji z listy, tak i 360 Total Security to darmowy antywirus do użytku domowego - z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego, np. w biznesie. Korzysta z nowoczesnych technologii wykrywania i zwalczania cyfrowych zagrożeń, m.in. z silnika 360 Cloud Scan Engine. Zapewnia szereg podstawowych funkcjonalności, w tym ochronę przeciwko niebezpieczeństwom płynącym ze stron internetowych.

Zdjęcie 360 Total Security ma dwie wersje - pełną i lżejszą. Obie są darmowe. / 360 Total Security / materiał zewnętrzny

Antywirus korzystan jednocześnie z kilku silników, zapewniając skuteczną ochronę przeciwko szkodliwym plikom. Program też chroni również bezpieczeństwo naszych danych w sieci, dzięki czemu możemy być spokojni w czasie internetowych zakupów. Co więcej, ochrona skutecznie działa również podczas wchodzenia na niepewne strony WWW - a to przecież może zdarzyć się każdemu.

Avast - najlepszy darmowy antywirus?

Chyba każdy miał okazję usłyszeć komunikat o zaktualizowaniu bazy wirusów. Avast Free Antivirus to oprogramowanie czeskiej produkcji, które skutecznie radzi sobie w codziennej walce z wirusami na domowym komputerze. Jego najnowsza wersja jest pełna poprawek i oferuje znacznie lepszą wydajność, niż w poprzednich latach. Poza mniejszym obciążeniem systemu, Avast może zyskać wasze uznanie np. wieloma możliwościami konfiguracji.

Zdjęcie Avast - popularny darmowy antywirus. / Avast / materiał zewnętrzny

Darmowy antywirus Avast pozwala dostosować sposoby i zakres ochrony, przez co możemy wzmocnić zaporę przeciwko wirusom i hakerom, jak i skorzystać z dokładnej analizy pobieranych czy wgrywanych plików na nasz komputer. Chociaż nie zawsze popularność jest wyznacznikiem jakości, tak w tym wypadku Avast zdobył uznanie wielu użytkowników nie bez powodu - skutecznie chronił ich bezpieczeństwo w sieci.