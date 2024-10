Dell dostaje kilka mln zł kary od UOKiK. Działania ograniczały konkurencję

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmę Dell. W ramach decyzji, od której znany producent komputerów może jeszcze odwołać się do sądu, UOKiK nakazał wprowadzenie zmian, które nie będą ograniczać konkurencyjności. Ponadto nałożono karę w wysokości kilku mln złotych.

Dell musi wprowadzić nowe zasady sprzedaży

W trakcie postępowania, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził wobec firmy Dell, udało się doszukać nieprawidłowości. Istniało podejrzenie dotyczące porozumień zawartych z dystrybutorami oraz autoryzowanymi sprzedawcami, które mogły ograniczać konkurencję podczas sprzedaży produktów IT.

UOKiK wspomina, że dotyczy to również działań związanych z zamówieniami publicznymi. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny stwierdził, że choć rozumie zasady sprzedaży w firmie Dell, tak musi ona wprowadzić zmiany, których celem jest respektowanie konkurencji.

Rozumiemy charakterystykę systemu dystrybucji Dell, jednak sprzedaż zawsze musi odbywać się z poszanowaniem reguł konkurencji. W wydanej decyzji zobowiązałem spółkę do wyeliminowania praktyk, które polegały na przydzielaniu transakcji do konkretnych sprzedawców. Dzięki temu przedsiębiorstwa i instytucje kupujące lub zamawiające produkty Dell będą miały możliwość porównania wielu ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich. mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny

Dell ma sześć miesięcy na wprowadzenie zmian wymaganych przez UOKiK. Wśród nich jest dopuszczenie wielu autoryzowanych sprzedawców oraz udzielanie rabatów, co ma odbywać się na przejrzystych zasadach.

UOKiK ukarał Della na 6 mln złotych

Ponadto Tomasz Chróstny nałożył na firmę Dell karę pieniężną w wysokości aż 6 mln złotych. Co ciekawe, grzywna została wymierzona przeciwko spółce za udzielanie nieprawdziwych informacji prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co odbyło się w trakcie prowadzenia postępowania. UOKiK twierdzi, że został wprowadzony w tym czasie w błąd aż trzykrotnie i dotyczyło to wybranych przedsiębiorców.

UOKiK nakazał Dellowi również wprowadzenie modyfikacji do istniejących globalnych systemów informatycznych. Ponadto firma ma informować prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o dokonanych zmianach, które są oczekiwane po zakończeniu postępowania.