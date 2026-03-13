Disney+ zrobił to, co zapowiadano już od miesięcy. W zeszłym roku gigant rynku streamingowego zaczął testować pionowe wideo w aplikacji na telefony. Teraz nowość o nazwie Verts jest wdrażana na stałe, ale czy zobaczymy ją w Polsce?

Aplikacja Disney+ na telefony dostaje pionowe filmy Verts jak z TikToka

Verts to nowy format treści, który trafia do aplikacji mobilnej Disney+ i na pierwszy rzut oka przypomina to filmy, które znamy z platformy TikTok. W zasadzie taki był zamiar, bo firma chciała jak najlepiej wykorzystać możliwość wyświetlania zawartości na ekranach telefonów.

Disney+ wyjaśnia, że Verts to dopiero wstęp do tego typu filmów i z czasem będzie ich więcej. Na razie w ten sposób gigant chce dać użytkownikom nowe sposoby na odkrywanie treści w platformie. Firma twierdzi, że pozwoli to na szybkie znajdowanie kolejnych produkcji do obejrzenia.

Verts ma własną sekcję w aplikacji Disney+ na telefony i dostęp do niej można uzyskać z poziomu nowej ikonki na pasku nawigacji. Powoduje to uruchomienie pionowego kanału wideo. Takie treści mają postać krótszych filmów, gdzie prezentowane są ciekawe sceny z produkcji i ma to oczywiście zachęcić do ich pełnego obejrzenia. Ponadto nie zabrakło przycisku umożliwiającego dodawanie materiałów do listy obserwowanych.

Dzięki najnowszym hitom streamingowym i niesamowitemu katalogowi obejmującemu ponad 100 lat historii, ułatwiamy fanom odkrywanie tego, co chcieliby obejrzeć. Verts oferuje przyjemny i szybki sposób na zapoznanie się z tym katalogiem od momentu uruchomienia aplikacji

Kiedy nowa funkcja z Disney+ na telefony w Polsce?

W kraju na Verts trzeba będzie trochę poczekać. W pierwszej kolejności kanał z pionowymi filmami udostępniany jest użytkownikom aplikacji mobilnej Disney+ w Stanach Zjednoczonych. Z czasem funkcja zostanie wprowadzona szerzej, ale konkretnych informacji na ten temat nie podano.

Trudno powiedzieć, czy użytkownicy Disney+ chcą korzystać z platformy w ten sam sposób, co z TikToka. Coś, co sprawdziło się w drugim z wymienionych serwisów, wcale nie musi być sukcesem w tym pierwszym, ale o tym zdecydują widzowie.

