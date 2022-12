Dron dostarczył ludzkie płuco. Nowe technologie w transporcie przeszczepów

Dzięki temu, że technologia dronów staje się niezawodna, inżynierowie i lekarze zaczęli jej używać do bardziej krytycznych zastosowań. Dron przeniósł płuco od zmarłego pacjenta z jednego ze szpitali do pacjenta potrzebującego przeszczepu w innym szpitalu w Toronto w Kanadzie.

Owo zdarzenie nie było pierwszym tego typu, lecz najprawdopodobniej najbardziej rygorystycznym. Naukowcy z Toronto General Hospital Research Insitute, Unither Bioelectronics Inc. i Techna, University Health Network wykazali, że drony są w stanie przenosić ludzkie narządy do przeszczepów w małej skali. Wydarzenie to może pomóc przyszłym pacjentom na całym świecie w szybszym otrzymaniu niezbędnego narządu. Wyniki swoich analiz opublikowali w czasopiśmie Science Robotics.

Dronem, który został wykorzystany w analizach, był chiński M600 Pro, który został następnie odpowiednio zmodyfikowany przez inżynierów, by dostosować go do danych potrzeb. Naukowcy dodali nową elektronikę, która została specjalnie zaprojektowana do utrzymania "silnej łączności" - dron jest sterowany przez pilota. Dołączony został także spadochron, kamery, lokalizatory GPS, system odzyskiwania i światła.

Kolejnym krokiem było usunięcie podwozia i zastąpienie go małym kontenerem, który chłodzi narządy podczas transportu. Zanim maszyna przetransportowała pierwsze ludzkie narządy, najpierw przeszła przez szereg niezbędnych testów. Łącznie odbyło się 400 lotów testowych, po których uznano, że dron spełnia wszystkie normy.

Kluczowy lot drona (razem z ludzkim płucem) rozpoczął się z Toronto Western Hospital, a zakończył w oddalonym o 2 km Torono General Hospital. Transport okazał się sukcesem. Naukowcy sugerują, że wykorzystanie drona na małych odległościach może być konieczne w przypadku pilnego przetransportowania przeszczepu w gęsto zaludnionych obszarach, co znacznie skracałoby czas dostawy.

Badacze zauważają także, że nawet krótkie transfery standardowymi pojazdami mogą zająć dużo czasu z powodu korków, czy innych nieprzewidzianych postojów. Z kolei dron może względnie swobodnie przelecieć nad zatłoczonymi obszarami. Ponadto maszyny te mogą sprawdzić się także w obszarach wiejskich, gdzie szpitale nie zawsze mają lądowiska dla helikopterów.