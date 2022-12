Chociaż PhilTel wydaje się z miejsca przegrywać to starcie, inicjatywa ma zamiar walczyć z gigantami technologicznymi, a mówiąc dokładniej bezmyślnym przyjmowaniem przez społeczeństwo technologii, które ich zdaniem można zamienić w narzędzie ucisku, niepozostające na dodatek bez wpływu na środowisko - jako przykład podaje się tu ciągły pęd do wymiany elektroniki na nową. To właśnie dlatego grupa ok. 20 inżynierów i programistów zgromadziła się kilka dni temu przy księgarni w Filadelfii, aby świętować instalację pierwszej po latach budki telefonicznej.

Nadciąga wielki powrót budek telefonicznych?

Ta pozwala każdemu zainteresowanemu wykonywać darmowe połączenia do całych Stanów Zjednoczonych, więc pomysłodawcy mają nadzieję, że będzie pierwszą z wielu i pomoże przywrócić publiczną infrastrukturę komunikacyjną, która została zniszczona przez telefony komórkowe. Co ciekawe, miejsce instalacji telefonu również nie zostało wybrane przypadkowo, bo znajduje się on w pobliżu księgarni Iffy Book specjalizującej się w książkach i wydarzeniach na temat hakowania, ogrodnictwa, pierwszej pomocy i wszystkiego, co "daje ludziom narzędzia do uniezależnienia się od Big Tech".