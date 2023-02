Poduszki powietrze już dawno wkroczyły do świata motocyklistów. Są montowane na różnych częściach szybkich jednośladów, aby w momencie wypadku ograniczyć ryzyko ciężkich obrażeń kierującego i jego pasażera. Coraz popularniejsze są kurtki i kamizelki wyposażone w poduszki powietrzne, które - jak zapewnia producent - kontroluje system sztucznej inteligencji. Francuska firma In&Motion daje gwarancję, że poduszki powietrzne uruchomią się tylko w sytuacji naprawdę awaryjnej, kiedy będzie zagrożenie życia osoby, która ma taką inteligentną kamizelkę na sobie.

Zdjęcie Kamizelka wyposażona w poduszki powietrzne. Za ich uruchomienie odpowiada system sztucznej inteligencji / zdjęcie: Klim / domena publiczna

Dwie firmy - francuska CX Air Dynamics i szwedzka Mo'Cycle - zleciły badania, które części ciała motocyklistów są najsłabiej chronione. Okazało się, że bardzo często w momencie wypadku dochodzi do ciężkich uszkodzeń kolan, bioder i ud. Aby temu przeciwdziałać, inżynierowie firmy CX Air Dynamics opracowali dżinsy CX Easyriders wyposażone w poduszki powietrzne. Specjalne czujniki reagują, kiedy motocyklista spada ze swojej maszyny. Wystarczy tylko przypiąć spodnie specjalnym uchwytem do motoru. Jeśli dojdzie do sytuacji awaryjnej, w ułamku sekundy poduszki napełnią się powietrzem i zapewnią mu ochronę w chwili upadku.



Zdjęcie Dżinsy CX Easyriders mają poprawić bezpieczeństwo motocyklistów / domena publiczna

Dżinsy z poduszkami powietrznymi wyglądają jak zwykłe spodnie, choć są od nich minimalnie cięższe. Producent zapewnia, że jeśli poduszka zostanie uruchomiona w czasie nagłego zdarzenia, motocyklista ma bardzo duże szanse na wyjście cało z wypadku.



Poduszki wypełniają się dzięki specjalnemu nabojowi ze sprężonym powietrzem. Kiedy zostaną użyte, wystarczy zainstalować nowy nabój, aby znowu były gotowe chronić kierowcę.

O tym, jak działają spodnie "z poduszką powietrzną" można przekonać się oglądając film zamieszczony w serwisie Youtube.



Wideo youtube

Kaskader w spodniach z poduszkami powietrznymi rozpędził swoją maszynę do prędkości 65 km/h, a następnie z pełną prędkością uderzył w stojący samochód. Poduszki powietrzne firmy CX Air Dynamics w momencie zderzenia napełniły się powietrzem, co pozwoliło mu wyjść z wypadku bez szwanku.