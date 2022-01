Elon Musk wystrzelił kolejnych 49 satelitów Starlink

Patryk Łobaza Technologia

W nocy SpaceX wystrzelił kolejne satelity telekomunikacyjnego systemu Starlink, by dotrzeć do jeszcze większej ilości potencjalnych klientów. Do tej pory na niskiej orbicie okołoziemskiej znalazło się już prawie dwa tysiące satelitów Starlink, a to nie koniec planów Elona Muska.

Zdjęcie Na niskiej orbicie okołoziemskiej znalazło się kolejnych 49 satelitów Elona Muska / SpaceX / materiały prasowe