Fałszerze mDowodów w natarciu. Coraz większe zagrożenie

Jak podaje Demagog ich ceny zaczynają się już od 20 złotych i dają dostęp tylko do strony internetowej z fałszywym mDowodem. Za już 60 złotych oszuści oferują dostęp do aplikacji imitującą całą aplikację mObywatel, gdzie największe oferty warte 200 złotych dają dostęp do kodu źródłowego skryptu, do tworzenia sobie samemu takich aplikacji.