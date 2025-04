W tym tygodniu mamy dla pasażerów krakowskiej komunikacji bardzo dobre informacje. Zaledwie w poniedziałek wspólnie z ministrem infrastruktury informowaliśmy o zawarciu umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, która gwarantuje 128 mln zł dofinasowania z KPO do tramwajów dostarczonych w 2023 roku. Dzisiaj możemy już oficjalnie potwierdzić, że te środki przeznaczymy na wkład własny do zakupu kolejnych nowych tramwajów, które dostarczy polski producent z Bydgoszczy. Podpisanie umów ramowych to także znaczący krok do obiecywanego przeze mnie całkowitego wycofania z ruchu wszystkich tramwajów bez niskiej podłogi i bez klimatyzacji