Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jaki jest najdłuższy tramwaj świata? To pojazd stworzony przez firmę Skoda, który trafi do wybranych miast w Niemczech, gdzie następnie będzie pełnił rolę środka transportu publicznego. Maszyna nie jest krótka, bo jej długość to blisko 60 metrów.

Skoda ForCity Smart 38T to najdłuższy tramwaj świata

Pojazd o nazwie ForCity Smart 38T opracowany przez inżynierów firmy Skoda to tak naprawdę dwa połączone ze sobą moduły. Łączna długość tramwaju to 58,69 metra i składa się on z sześciu członów. To mniej więcej tyle, co dwa płetwale błękitne, czyli największe zwierzęta na Ziemi.

Co ważne, najdłuższy tramwaj świata opracowany przez Czechów jest modułowy. To oznacza, że może być rozbudowywany o dodatkowe elementy. Skoda chwali się, że w taki sposób można uzyskać pojazd o łącznej długości do 80 metrów. Jest to możliwe w przypadku, gdy wykorzysta się osiem członów. Same elementy można rozłączać, co ułatwia ich przyszłą eksploatację.

Tramwaj Skoda ForCity Smart 38T jest długi na prawie 60 metrów. Skoda materiały prasowe

Tramwaj ForCity Smart 38T jest w stanie pomieścić aż 368 pasażerów. 156 to miejsca siedzące, a pozostałe stojące. Pojazd marki Skoda jest dwukierunkowy (umożliwia jazdę w dwóch kierunkach) i rozpędza się do prędkości 80 km/h. Rozstaw osi to 1000 mm.

Tramwaje firmy Skoda będą jeździły w Niemczech

Skoda produkuje wspomniane tramwaje w ramach umowy z Niemcami, którą podpisano już w 2020 r. Zamówienie złożył tamtejszy przewoźnik Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar-Verkehr (rnv). Pojazdy mają trafić do miast Mannheim, Heidelberg i Ludwigshafen. Co jednak ciekawe, będą wykorzystywane nie tylko do typowego transportu wewnątrz miejscowości. Umożliwią również podróżowanie liniami pomiędzy miastami. W ramach zawartej umowy Czesi dostarczą 12 wagonów.

Warto dodać, że Skoda ma w ofercie także inne tramwaje, które również trafią do Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi złożyli zamówienie na łącznie 114 pojazdów o trzech długościach. Poza składami ForCity Smart 38T będą to modele 36T oraz 37T. Pierwsze mają długość 30 metrów, a drugie są długie na 40 metrów. Są to tramwaje składające się z trzech lub czterech członów.

"Wydarzenia": Tajemniczy konwój w Poznaniu. Miasto szuka gorącej wody Polsat News Polsat News