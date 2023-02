Google Bard idzie na wojnę z ChatGPT. Co potrafi asystent wyszukiwarki?

Bard ma więc zabrać tę część korzystania z wyszukiwarki Google, gdzie po wyskoczeniu stron w wynikach sami musimy je często prześwietlić pod kątem naprawdę potrzebnych informacji. Dzięki niemu pozostanie tylko usiąść i relaksować się odpowiedzią na cokolwiek tylko sobie zażyczymy.

Żeby to zrobić, chatbot Bard wykorzysta specjalny dynamiczny model językowy LaMDA (pol. Model Językowy dla Aplikacji Dialogowych). Zaprezentowany przez Google dwa lata temu pozwala na generowanie odpowiedzi na aktualne tematy, a sam potrafi dostosowywać się do osoby, która wchodzi z nim w komunikację. O tym, jak potężny jest to model, pokazała afera z zeszłego roku, gdzie jeden z inżynierów Google zarzekał się, że LaMDA... osiągnęła samoświadomość. Te doniesienia okazały się fałszywe, jednak pokazały, że model ten jest niezwykle zaawansowany.