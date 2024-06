HH-100 po testach. Chiński dron transportowy ma duży potencjał

Chińczycy twierdzą, że pierwsze testy HH-100 zaliczono do udanych. Maszyna spełniła pokładane w niej wymagania oraz zapewniła stabilne osiągi. To otwiera furtkę do skomercjalizowania projektu.

Chiński samolot bezzałogowy w kilku wariantach

Testowana maszyna HH-100 to bezzałogowy dron o masie startowej 2000 kg oraz luku towarowym, który jest w stanie pomieścić do 4 m3 ładunków. Ładowność autonomicznego samolotu wynosi 700 kg i wiemy, że ma on latać z prędkością około 300 km/h. Ponadto jest zasięg wyliczono na 520 km. Urządzenie będzie projektowane pod kątem wymagań klientów. Już teraz zakłada się, że dron znajdzie zastosowanie nie tylko w transporcie, ale też na przykład podczas gaszenia pożarów.

AVIC ma w planach więcej podobnych maszyn. Obecnie prowadzone są badania oraz prace naukowo-rozwojowe, których celem jest stworzenie dronów mających ładowność 2,5 i 10 t. Firma chwali się, że pomyślne testy samolotu HH-100 są odpowiedzią na wysiłki Chin zmierzające do zbudowania strategicznego przemysłu, który obecnie znajduje się jeszcze we wczesnym etapie rozwoju. W Państwie Środka nacisk na gospodarkę niskopoziomową kładziony jest już od kilku lat.

Chiński rynek dronów coraz większy

Szacuje się, że chiński rynek lotów na niższych wysokościach w 2023 r. wynosił 500 mld juanów z poziomem wzrostu 33,8 proc. W 2026 r. jego wartość powinna przewyższyć jeden billion juanów.

Zainteresowanie dronami transportowymi nie jest wykazywane tylko w Chinach. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych trwają programy pilotażowe, gdzie takie maszyny wykorzystywane są przez firmy Amazon czy Walmart w celu dostarczania towarów. Tego typu rozwiązania są testowane w wybranych obszarach.

