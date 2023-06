Cała paczka waży ledwo 10 kilogramów, więc będziemy w stanie samodzielnie dostarczyć kanapę do naszego domu. Jej budowa jest modułowa, co za tym idzie, można je łączyć między sobą, otrzymując jedną większą, a nawet przekształcić je w łóżko.

Zaprojektowano ją z myślą o zapewnieniu wolnej przestrzeni. Pojedyncza kanapa mogłaby stać we wspólnym mieszkaniu lub na otwartym planie. Lub w konfiguracji wielomodułowej może stworzyć przestrzeń na wpół architektoniczną. Została zaprojektowana z myślą o naszych współczesnych przyzwyczajeniach i gotowa jest do dostosowania się do tych, które przyjdą jutro. Mówi Georgina McDonald ze SPACE10.

Za projekt odpowiada laboratorium badawczo-projektowe SPACE10 w pełni finansowane przez Ikea. Głównym celem SPACE10 jest walka z zanieczyszczeniem środowiska odpadami, często starymi meblami z naszych domów. Meble do tej pory wykonywane były z materiałów, które nie podlegają recyklingowi, co stanowi poważny problem przy ich utylizacji.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

SPACE10 podjęła współpracę z agencją projektową Panter&Tourron oraz z narzędziami napędzanymi sztuczną inteligencją, między innymi Runway oraz Midjourney. Konsekwencją tej współpracy jest w pełni biodegradowalna, składana kanapa.

Chcieliśmy uprościć skład materiału, stawiając na pierwszym miejscu wagę, demontaż i okrągłość. Wyobraziliśmy sobie coś, co w 100 procentach nadaje się do recyklingu, bez utraty miękkości. Mówi Stefano Panterotto, projektant i współzałożyciel Panter&Tourron.

Ikea na razie nie planuje wprowadzać kanapy w kopercie do sprzedaży, możliwe, że nigdy się to nie wydarzy. W tym momencie jest to eksperyment mający na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia takich projektów w przyszłości. AI miałaby stanowić kreatywnego współpracownika, który wprowadziłby do przemysłu nową jakość i innowacyjność.

