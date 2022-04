Spis treści: 01 Najbogatszy człowiek na świecie. Kim jest Elon Musk? Żona, dzieci, majątek

02 Elon Musk kupił Twittera. Rekordowa transakcja

03 Tesla i inwestycja Elona Muska w samochody elektryczne

04 Musk i SpaceX, rakiety Falcon oraz podbój kosmosu

05 Starlink i Internet satelitarny. Musk pomaga Ukrainie

06 Boring Company i Hyperloop

07 Neuralink. Firma, która uczyni z nas nadludzi

Elon Musk pochodzi z Republiki Południowej Afryki. Urodził się w 1971 roku w Pretorii i jest synem rodowitego Afrykanera, inżyniera Errola Muska. Jego matka to urodzona w Kanadzie modelka i dietetyczka Maye Musk.

Międzynarodowe pochodzenie tłumaczy, dlaczego Elon Musk posiada obywatelstwo południowoafrykańskie, kanadyjskie oraz amerykańskie.

Zamiłowanie do technologii pojawiło się w wieku 10 lat, gdy Elon dostał swój pierwszy komputer i nauczył się programowania. Wraz z tym narodził się biznesowy talent Muska. Mając 12 lat, sprzedał swój pierwszy program - grę komputerową Blastar za około 500 dolarów. Kilka lat później przeniósł się do Kanady, gdzie, zanim na dobre rozpoczęła się jego kariera, pracował przy czyszczeniu kotłów w tartaku i przy wyrębie lasów.

Elon Musk ma pięciu synów z byłą żoną, kanadyjską aktorką Justine Musk. Jego drugą żoną była brytyjska aktorka Talulah Riley, a w 2017 roku spotykał się z modelką Amber Heard, o której jest głośno w związku z procesem z udziałem Johnny'ego Deepa.

Elon Musk w 2018 roku związał się z kanadyjską piosenkarką Claire Boucher, a dwa lata później para powitała swojego pierwszego syna.

Bloomberg Billionaires Index szacuje, że majątek Muska wynosi 259 miliardów dolarów. To czyni go obecnie najbogatszym człowiekiem na świecie. Za tym niezwykłym majątkiem idą jeszcze bardziej niezwykłe projekty.

Elon Musk kupił Twittera. Rekordowa transakcja

Jeszcze w marcu 2022 roku Musk kupił nieco ponad 9 procent akcji Twittera. Dzięki temu stał się największym udziałowcem serwisu społecznościowego, który posiada 1.3 miliarda kont, z czego 330 milionów to aktywni użytkownicy. 14 kwietnia Musk kupił Twittera w cenie 54 dolary za akcję, a ostateczny rachunek za serwis to 44 miliardy dolarów. Decyzję zakupu tłumaczył wolnością słowa:

"Zainwestowałem w Twittera, ponieważ wierzę, że może on stać się platformą wolności słowa, a uważam, że wolność słowa jest społecznym imperatywem dla funkcjonującej demokracji."

Czy to oznacza, ze na Twittera wróci zablokowany wcześniej były prezydent USA Donald Trump? Tego nie wiemy, natomiast wiadomość, że Elon Musk kupił Twittera sprawiła, że uwzględniając czas od początku roku, akcje serwisu wzrosły o około 20 procent.

Tesla i inwestycja Elona Muska w samochody elektryczne

Elon Musk jest jednym ze współzałożycieli przedsiębiorstwa Tesla Motors, która produkuje samochody elektryczne. Produkcja pierwszego seryjnego samochodu rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku pod nazwą Model S. Pod koniec 2014 roku każdy produkowany pojazd otrzymał system aktywnej prewencji kolizji oraz możliwość dokupienia systemu autopilota.

Wideo Elon Musk poprowadził „Saturday Night Live”

Tesla, pomimo kryzysu na rynku motoryzacyjnym, radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Pierwszy kwartał 2022 roku to rekord, bo sprzedano 305 407 samochodów. To wzrost o 69% względem takiego samego okresu w 2021 roku. To oznacza, że Tesla zanotowała 18,76 mld dol. przychodów i 3,32 mld dol. zysku. Ten był o miliard dolarów większy niż w również rekordowym, poprzednim kwartale.

Musk i SpaceX, rakiety Falcon oraz podbój kosmosu

Elon Musk to nie tylko ekscentryczny biznesmen. W branży przedstawia się również jako wizjoner, którego działania mają uratować ludzkość przed zagładą. W tym pomóc ma kolonizacja innych planet. Stąd przedsiębiorstwo SpaceX, czyli Space Exploration Technologies, którego główny cel to projektowanie i konstruowanie tanich rakiet nośnych dla pojazdów kosmicznych. Musk chce 100-krotnie zmniejszyć koszty lotów w kosmos poprzez wielokrotne starty tych samych egzemplarzy.

Jak dotąd w kosmos wysłał rakietę Falcon 1, która w 2009 roku jako pierwsza prywatna rakieta w historii astronautyki umieściła satelitę na orbicie Ziemi. Druga rakieta, Falcon 9, wystrzelona w 2010 roku, ma za zadanie wynoszenie na orbitę stworzonych przez SpaceX statków kosmicznych Dragon, obsługujących zaopatrzenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Zdjęcie Elon Musk jako założyciel SpaceX obiecuje, że dzięki jego firmie uda się skolonizować inne planety. / AFP

Elon Musk jako dyrektor generalny SpaceX pracuje nad zapewnieniem stałej obecności na Marsie. W tym pomóc mają prace nad konstrukcją statku kosmicznego Starship. W 2013 roku Musk przedstawił wizję założenia na Marsie kolonii liczącej kilkadziesiąt tysięcy ludzi, z których pierwsi mogliby udać się tam jeszcze przed 2030 rokiem. Koncepcja Starship zakładała, że jednorazowo będzie możliwy transport około 100 ludzi.

Jeśli chodzi o majątek Muska i SpaceX, to wycena przedsiębiorstwa jest trudna o tyle, że nie jest spółką notowaną na amerykańskiej giełdzie. Pod koniec 2021 roku Musk przyznał, że obecna, łączna wycena Tesli i SpaceX, przekracza łącznie 1,2 bln dol.

Starlink i Internet satelitarny. Musk pomaga Ukrainie

Firma SpaceX rozbudowuje również telekomunikacyjny system satelitarny Starlink. Ten docelowo ma składać się z około 12 tys. satelitów umieszczonych na tzw. niskiej orbicie okołoziemskiej do 2027 roku. Jak tłumaczy Elon Musk, głównym celem działania systemu jest dostarczanie łączności internetowej na całym globie.

Projekt Starlink budzi kontrowersje. Wielu komentatorów sugeruje, że wysłanie 12 tys. satelitów to nie tylko zawłaszczenie przestrzeni nieba, ale równie jego zablokowanie. Część astronautów sugeruje, że Starlink uniemożliwi szereg rodzajów badań kosmosu prowadzonych z Ziemi. W 2021 roku liczba abonentów Starlink przekroczyła już 100 tys. co oznacza, że SpaceX zarabia na technologii około 10 mln dolarów miesięcznie.

Pozytywny PR projekt Starlink zawdzięcza dostawa systemu na Ukrainę. Starlink uniemożliwia Rosji odcięcie Ukrainie dostępu do Internetu i telefonicznych połączeń. Elon Musk zareagował na prośbę Ukraińców, udostępnił łącze satelitarne i wysłał całą aparaturę potrzebną do obsługi Internetu. Później podzielił się również radami, jak z niego korzystać w kryzysowej sytuacji.

Starlink wkrótce może też być dostępny w samolotach pasażerskich. Niedawno została podpisana pierwsza umowa z przewoźnikiem JSX

Boring Company i Hyperloop

Elon Musk jest też w posiadaniu Boring Company. To górnicze przedsiębiorstwo, które zajmuje się kopaniem tuneli. Cel biznesmena związany z tym projektem to powstanie superszybkiej kolei, która ma połączyć ze sobą metropolie na całym świecie. Stąd projekt Hyperloop. To środek transportu, który ma być szybki jak transport lotniczy i tani jak drogowy. Jak to możliwe?

Hyperloop działa na zasadzie podziemnej kapsuły, która zabierająca do 28 osób kabina poruszałaby się w specjalnej rurze z obniżonym ciśnieniem. To zmniejszyłoby opory powietrza i pozwoliłoby osiągnąć prędkość dźwięku, czyli ok. 1200 km/h.

Elon Musk twierdzi, że Hyperloop byłby przydatny na Marsie, bo nie potrzebowałby rur. Na planecie atmosfera Marsa to ok. 1% gęstości atmosfery ziemskiej, dzięki czemu wystarczyłoby wybudować tory. Dziennikarze CNN w ostatnim raporcie wycenili Boring Company Elona Muska na prawie 5,7 mld dolarów.

Neuralink. Firma, która uczyni z nas nadludzi

Neuralink Muska to firma, która zajmuje się tworzeniem chipów wszczepianych do mózgu. Ekscentryczny biznesmen ma nadzieję, że w przyszłości te będą pomagać ludziom z poważnymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego i jest szansą na pomoc osobom, które nie mogą chodzić. Nauralink to jednak znacznie więcej.

W futurystycznej wizji Musk wyjaśniał, że wszczepiane chipy do mózgu pozwolą na telepatyczne "wezwanie" samochodu, a technologia pozwoli na nagrywanie i odtwarzanie wspomnień jego użytkownika lub streamować muzykę prosto do mózgu. Neuralink ma również docelowo pomagać w walce z neurologicznymi chorobami jak schizofrenia.

W ramach eksperymentów jedna z małp, której wszczepiono chip, mogła grać na komputerze tylko i wyłącznie za pomocą mózgu. Od początku Neuralink zatrudnia najwyższej klasy neurologów z różnych uniwersytetów. Do czerwca 2019 roku Neuralink otrzymał 158 milionów dolarów finansowania. 100 milionów popłynęło z konta od samego Muska.