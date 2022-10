Najnowocześniejsza technologia powstaje po to, by polepszyć jakość życia milionów ludzi. Ta idea perfekcyjnie pasuje do innowacyjnego wynalazku, który powstał w laboratoriach Uniwersytetu Stanforda. Zbudowano tam egzoszkieletowe buty. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo takich wynalazków jest coraz więcej, gdyby nie fakt, że naukowcy zapowiadają jego rychłą popularyzację.

Wynalazek z USA dedykowany jest głównie osobom starszym i niepełnosprawnym, ale inżynierowie przyznają, że może on w prosty sposób zwiększyć warunki fizyczne każdej osoby, nawet sportowców. Robotyczne buty napędzane są nie tylko najnowszymi zdobyczami elektroniki, ale również systemami sztucznej inteligencji.

Egzoszkieletowe buty ułatwią przemieszczanie się po mieście

Egzoszkielet umożliwia jego użytkownikowi w mgnieniu oka poczuć się lżejszym o aż 14 kilogramów. Oznacza to, że np. osoby z nadwagą poczują ogromny komfort w codziennym poruszaniu się po mieście. To z kolei pozytywnie wpłynie na ich zdrowie, ponieważ egzoszkielet zmniejszy obciążenie m.in stawów i pozytywnie wpłynie na lepsze utrzymanie równowagi.

Wynalazek z Uniwersytetu Stanforda ma bardzo szybko się spopularyzować na całym świecie i we wszystkich grupach wiekowych. Naukowcy chwalą się, że jest on tani w produkcji i łatwy w obsłudze. Na razie wygląda mało zachęcająco, ale Amerykanie zapowiadają, że docelowo będą to po prostu wysokie buty, w których będzie można ukryć cały mechanizm i elektronikę.

Przyszłość to połączenie ludzi z maszynami

Futurolodzy nie mają wątpliwości, że egzoszkielety w najróżniejszej formie to przyszłość ludzkości. Niektórzy nawet wieszczą, że za 10-20 lat większość ludzi będzie z nich korzystać przy wykonywaniu codziennych czynności. Mają być one środkiem pośrednim ku realizacji wizji połączenia ludzi z robotami.

Obecnie w branży technologicznej i medycznej rysuje się wyraźny trend zainteresowaniem wynalazkami, które mają za zadanie zwiększyć możliwości fizyczne ludzi. Udoskonalenie ludzi za pomocą egzoszkieletów i technologii sztucznej inteligencji ma pozwolić im posiąść niedostępne dotąd zdolności. Elon Musk uważa nawet, że jeśli nie połączymy się z maszynami, to zgotują nam one zagładę.