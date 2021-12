Chyba nikt nie chciałby się znaleźć w sytuacji, gdzie nie może wezwać pomocy - policji, pogotowia czy straży pożarnej - bo jego telefon po prostu odmawia połączenia z tymi numerami, a taki scenariusz jest możliwy, jeśli na urządzeniu jest zainstalowane Microsoft Teams. Google właśnie to potwierdziło, jednocześnie zapewniając, że chodzi o bardzo konkretne scenariusze, w których muszą być spełnione określone warunki, więc problem dotyka relatywnie niedużej grupy użytkowników.



Microsoft Teams na Androidzie blokuje wykonywanie połączeń alarmowych

Niemniej ktoś znalazł się w takiej sytuacji, skoro o problemie zrobiło się głośno, a był to pewien użytkownik smartfona Pixel 3 z Androidem 11, który działa na Reddicie jako /u/KitchenPictures5849. Opisuje on, że jego telefon dosłownie zawiesił połączenie po jednym sygnale, kiedy ten próbował zadzwonić pod 911 i wezwać pomoc dla swojej babci, u której podejrzewał udar.



Co ciekawe, telefon umożliwiał ciągle przeglądanie aplikacji, ale nie dało się przerwać trwającego w tle połączenia ani porozmawiać z nikim po drugiej stronie - połączenie trwało, ale jakby go nie było.



Co prawda użytkownik został poinformowany, że jego dane lokalizacyjne zostały wysłane do służb (taka usługa Google oferowana jest w kilkunastu krajach), ale jak wiadomo te najczęściej nie są zbyt precyzyjne, a do tego nie można w ten sposób określić przyczyny wezwania i zapytać o wskazówki postępowania do czasu przyjazdu służb (na szczęście babcia użytkownika miała jeszcze telefon stacjonarny, więc udało się wezwać pomoc w ten sposób).

Masz zainstalowane Microsoft Teams na Androidzie? Możesz mieć problem z połączeniami alarmowymi

Dziwną sytuację potwierdzają również wyniki prywatnego “śledztwa" /u/KitchenPictures5849, który postanowił jakiś czas później ponownie zadzwonić pod numer alarmowy - efekt był dokładnie taki sam, a co więcej w rejestrze telefonu oraz listach połączeń od operatora nie było śladów wykonanych telefonów.



To trudne do uwierzenia - chciałem doprecyzować, że przez cały czas byłem w stanie wykonywać inne połączenia i 911 było jedynym, które nie działało i nie zostało zapisane ani w telefonie, ani rejestrze połączeń Verizon. Skontaktowałem się też z Google, ale na razie bez odpowiedzi czytamy w jego wpisie na Reddicie.

Odpowiedź jednak nadeszła, bo tak poważny problem musiał w końcu przyciągnąć uwagę Google i jak się dowiadujemy przyczyną jest instalacja Microsoft Teams na smartfonie. Co więcej, błąd występuje tylko w momencie, kiedy użytkownik pozostaje niezalogowany do tej aplikacji, bo po zalogowaniu wszystko działa jak powinno.



Google próbuje też uspokajać sytuację, zapewniając, że tak konkretne okoliczności wystąpienia błędu oznaczają, że dotyka on relatywnie niedużej liczby użytkowników i na ten moment tylko jedna osoba zgłosiła problem.



Niemniej Google i Microsoft traktować mają tę sprawę priorytetowo i pracować nad łatką rozwiązującą problem, która pojawić mają się w aktualizacji systemowej Androida zaplanowanej na 4 stycznia. Dla bezpieczeństwa na systemie Android 10 i nowszym (bo tylko przy tych wersjach występuje problem) zaleca się jednak zalogowanie w aplikacji Microsoft Teams na stałe albo jej odinstalowanie do czasu nadejścia łatki, bo nigdy nie wiadomo, kiedy możemy potrzebować pomocy (co prawda zgłoszenie pochodziło z USA i u nas wszystko zdaje się działać, ale w niektórych sytuacjach lepiej dmuchać na zimne).