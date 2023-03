Wówczas samodzielnie zinterpretuje zadanie, uda się we wskazane miejsce, znajdzie przedmiot i przetransportuje go do danej osoby lub w inne miejsce, zależnie od naszych preferencji i tego, co wynikało z wypowiedzianego zdania.

Zainspirowani tymi zadaniami opracowujemy 3 przypadki użycia, aby przetestować ucieleśnione zdolności rozumowania PaLM-E: przewidywanie afordancji, wykrywanie niepowodzeń i planowanie długoterminowe. Zasady niskiego poziomu pochodzą z RT-1 (Brohan i in., 2022), modelu transformatora, który pobiera obraz RGB i instrukcje w języku naturalnym. Google

Język kluczem do zrozumienia świata

Oparcie inteligencji robota na modelu językowym niesie ze sobą szereg zalet. PaLM-E obserwuje otaczający świat i zbiera zeń informacje, które później przetwarzane są na wektory i wzbogacają jego percepcję. Stąd stosunkowa łatwość odnajdywania się w sytuacji poprzez np. przemieszczanie się między pokojami. Można stwierdzić, że zachodzi duże podobieństwo w działaniu między tego rodzaju robotem a ChatemGPT.

Zaobserwowano również szalenie istotny i ciekawy proces występujący w trakcie działania maszyny. Okazuje się, że robot może przenosić wiedzę z jednego zadania do drugiego. W tym wypadku pierwsze polecenie wzbogaci jego zasób o szereg informacji, które bez problemu mogą być wykorzystane w przypadku kolejnego.

Efektywność i wydajność działania może być wręcz nieograniczona, skoro mowa o maszynie uczącej się na bieżąco. A gdzie można wykorzystać takie nowoczesne urządzenie? Zdaniem naukowców, opcji jest całkiem sporo.

Najbardziej prawdopodobna wydaje się automatyzacja naszych gospodarstw domowych. Sporo czynności może przejąc właśnie robot. Oczami wyobraźni można zobaczyć maszynę przygotowującą posiłki czy zajmującą się kontrolą i utrzymywaniem urządzeń elektrycznych. To jednak nie koniec, wszak automatyzacji chętnie poddają się procesy produkcyjne i wiele innych.