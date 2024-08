iPhone 16 i 16 Pro. Co wiemy na kilka tygodni przed premierą?

Apple szykuje się do wrześniowej konferencji, która upłynie nam przede wszystkim pod znakiem nowych telefonów z iOS. Są to modele iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max. Wszystkie cztery telefony nie zostały dochowane w tajemnicy do dnia prezentacji i do sieci przedostało się w ostatnich kilku tygodniach całkiem sporo informacji. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

iPhone 16 Pro i Max będą większe

Dwa droższe telefony, czyli iPhone 16 Pro i Pro Max, na pierwszy rzut oka mają bardzo przypominać zeszłoroczne modele. Większych zmian w designie nie zobaczymy. Jednak oba smartfony będą większe od poprzedników. Apple umieści w nich ekrany o przekątnej 6,3 i 6,9 cala. Będą to płaskie wyświetlacze OLED-owe o wysokiej jasności oraz mające dynamiczne wyspy.

Zdjęcie iPhone 16 Pro Max otrzyma 6,9-calowy ekran. / X.com/Sonny Dickson / materiał zewnętrzny

W ten sposób iPhone 16 Pro Max będzie największym telefonem Apple w historii. Choć warto mieć na uwadze, że umieszczenie ekranu większego o 0,2 cala nie wpłynie jakoś drastycznie na rozmiary telefonu.

Dwa pozostałe telefony, czyli iPhone 16 i 16 Plus, dostaną ekrany o tych samych przekątnych, co modele z 2023 r. Będą to więc wyświetlacze 6,1 oraz 6,7 cala.

Mocny procesor Apple A18

Przez ostatnie dwa lata firma serwowała nam telefony z dwoma różnymi procesorami. W modelach Pro pojawiały się najnowsze jednostki centralne, a dwóch tańszych zapożyczone z poprzednich smartfonów. W tym roku ulegnie to zmianie i pod obudową wszystkich czterech znajdzie się najnowszy czip Apple A18.

Pełna specyfikacja techniczna procesora Apple A18 nie jest znana, ale wiemy, że będzie to układ wykonany w 3-nm litografii i jego produkcją ponownie zajęło się tajwańskie TSMC. Ponadto we wszystkich czterech iPhone'ach 16 spodziewamy się 8 GB pamięci RAM. Związane jest to z pakietem funkcji Apple Intelligence, który stawia dosyć wysokie wymagania sprzętowe.

Przeprojektowany aparat fotograficzny w tańszych iPhone'ach 16

Apple ponadto zdecydowało się na przeprojektowanie aparatu fotograficznego, ale dotyczy to tylko dwóch tańszych modeli. W wersjach Pro pozostawiono dotychczasowe rozwiązania.

Zdjęcie Apple w iPhone'ach 16 umieści aparat podobny do tego z modelu Xs. / Apple / materiały prasowe

iPhone 16 i 16 Plus dostaną kamery, których elementy znajdą się na wyspie nawiązującej do tej, którą znamy już z modeli X i Xs sprzed kilku lat. Obiektywy zostaną umieszczone jeden po drugim na "garbie" w kształcie pastylki. Nie jest to zmiana wyłącznie kosmetyczna, bo wiąże się z pewną funkcją kamery. W ten sposób tańsze telefony zyskają rozwiązanie, które znamy już z modeli 15 Pro. Mowa o możliwości nagrywania filmów przestrzennych, które potem można obejrzeć w goglach Vision Pro.

Kamera modeli iPhone 16 Pro z udoskonaleniami

Projekt aparatu z modeli iPhone 16 Pro nie ulegnie większym zmianom wizualnym, ale pojawią się udoskonalenia, których nie widać na pierwszy rzut oka. Czego należy się spodziewać?

Po pierwsze mniejszy iPhone 16 Pro otrzyma ten sam udoskonalony teleobiektyw, który w zeszłym roku zarezerwowano wyłącznie dla modelu 15 Pro Max. Zapewnia on 5-krotny zoom optyczny w obiektywie 120 mm. Po drugie obiektyw ultraszerokokątny zostanie połączony z 48-megapikselowym sensorem, który wcześniej zaimplementowano w połączeniu z kamerą szerokokątną. Teleobiektyw nadal ma współpracować z 12-megapikselowym czujnikiem.

Baterie większe lub mniejsze

Baterie, które znajdą się pod obudowami telefonów iPhone 16, będą o większej lub mniejszej pojemności względem poprzedników. W zależności od konkretnego modelu ma to prezentować się następująco:

iPhone 16 Pro Max - 4676 mAh (15 proc. większa pojemność)

iPhone 16 Pro - 3355 mAh (5 proc. większa pojemność)

iPhone 16 - 3561 mAh (6,5 proc. większa pojemność)

iPhone 16 Plus - 4006 mAh (blisko 9 proc. mniejsza pojemność)

Ogólnie ma więc być na plus... z wyjątkiem Plusa, gdzie czeka nas regres. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla szybkich ładowarek oraz bezprzewodowych, również zgodnych ze standardem Qi2.

Z systemem iOS 18, ale bez Apple Intelligence

Wszystkie nowe telefony Apple będą dostarczane z systemem iOS 18, który to jednak początkowo będzie nieco wybrakowany. Zabraknie funkcji z pakietu Apple Intelligence. Zostaną one wprowadzone później i ma to nastąpić w październiku. Wraz z aktualizacją iOS 18.1, która obecnie znajduje się na etapie beta testów.

Zdjęcie Apple Intelligence, czyli AI w wydaniu nadgryzionego jabłka. / Apple / materiały prasowe

Apple początkowo udostępni tylko część nowych funkcji z własnego pakietu AI. Kolejne będą wdrażane później w tym roku oraz 2025 r. Wiemy, że Apple Intelligence trafi również z aktualizacją na iPhone'y 15 Pro. Właściciele pozostałych telefonów będą musieli obejść się smakiem.

Nowe kolory obudowy

Apple ponownie planuje wprowadzić do oferty telefony, które będą dostępne w kilku wariantach kolorystycznych obudowy. W przypadku modeli Pro będą cztery opcje, a dla pozostałych pięć. Co to za wersje?

Zdjęcie Makiety prezentujące kolory smartfonów iPhone 16. / X.com/Sonny Dickson / materiał zewnętrzny

Nowością w palecie kolorów iPhone 16 Pro i Max ma być odcień brązowy. Zastąpi on w ofercie wariant o nazwie tytan niebieski. W przypadku dwóch tańszych modeli mamy spodziewać się bardziej nasyconych barw. Być może obrazuje je powyższe zdjęcie, ale ten przeciek może być akurat nietrafiony.

Kiedy premiera smartfonów iPhone 16?

Odpowiedź na to pytanie jeszcze pozostaje w sferze przecieków, ale najbardziej prawdopodobnym terminem wydaje się być 10 września (wtorek). Apple na razie go nie potwierdza, ale jeśli jest prawdziwy, to firma powinna rozesłać zaproszenia do mediów pod koniec sierpnia.

Wrześniowa konferencja to nie tylko smartfony iPhone 16. Czekają nas także inne produkty. Wśród nich są smartwatche Apple Watch series 10 oraz Ultra i SE kolejnych generacji oraz słuchawki bezprzewodowe AirPods 4. Być może zobaczymy również nowe iPady (11. i Mini 7. generacji). Na pierwsze komputery Mac z czipem Apple M4 poczekamy prawdopodobnie do października.