Spis treści: 01 iPhone i wiele lat wsparcia

02 Pamiętaj o aktualizacjach

03 Usuń niepotrzebne aplikacje i pliki

04 Wyłącz niepotrzebne wodotryski

05 Reset do ustawień fabrycznych na iPhone

iPhone i wiele lat wsparcia

Telefony od Apple mogą pochwalić się długim okresem wsparcia i aktualizacjami. Nawet kilkuletnie modele otrzymują nowe wersje systemu operacyjnego i wsparcie w zakresie bezpieczeństwa. Z uwagi na dobrą optymalizację mogą nam posłużyć nawet przez kilka lat. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie będą sprawiać problemów.

Co zrobić, gdy iPhone działa wolno? Podobnie jak w przypadku telefonów innych producentów, również i w tym przypadku możemy wykonać kilka prostych kroków. Dzięki nim nasz iPhone będzie działał lepiej, niż do tej pory.

Pamiętaj o aktualizacjach

Jedną z najważniejszych rzeczy w dbaniu o telefon jest aktualizowanie systemu operacyjnego. iPhone nie jest w tym wypadku wyjątkiem, bo aktualizacje iOS wnoszą często istotne poprawki i wspierają funkcje bezpieczeństwa naszego smartfona. Aktualizacja to nie tylko nowe funkcje i ciekawostki - to również poprawa działania niektórych elementów i mniejsze ryzyko, że z naszym telefonem coś się stanie.

Jak zaktualizować iPhone? Stosowna informacja pojawi się na ekranie, gdy nowa wersja oprogramowania będzie dostępna. Możemy również samodzielnie sprawdzić, czy nie mamy żadnej aktualizacji do zainstalowania. Zrobimy to z poziomu ustawień i informacji o systemie.

Usuń niepotrzebne aplikacje i pliki

Często iPhone działa wolno, bo ma zapełnioną pamięć wewnętrzną. Tej w żaden sposób nie rozszerzymy, dlatego należy pousuwać niepotrzebne pliki i aplikacje. Programy, których nie używamy, usuniemy z poziomu pulpitu. Warto pozbyć się apek, które tylko zajmują nam miejsce.

To samo tyczy się plików takich, jak wiadomości SMS, zdublowane czy nieudane zdjęcia, filmiki i elementy zapisywane np. z czatów czy jako załączniki wiadomości email. Czasami możemy nawet niezauważyć, jak wiele gigabajtów zajmują nam pliki nadające się do skasowania.

Wyłącz niepotrzebne wodotryski

Wolne działanie iPhone'a może być spowodowane zbyt dużą liczbą funkcji graficznych i efektów. Z jednej strony sprawiają, że nasz ekran po prostu wygląda ładnie i samo korzystanie z telefonu jest świetne. Z drugiej, mocno wpływają nie tylko na czas pracy na baterii, ale również wydajność systemu operacyjnego.

Jak pozbyć się takiego problemu? Jeżeli nasz telefon przestaje być odpowiednio szybki, możemy wejść w ustawienia, przejść do zakładki ogólne, a następnie w ustawieniach dostępności wybrać opcję redukuj ruch i zwiększyć kontrast oraz zmniejszyć przejrzystość.

Reset do ustawień fabrycznych na iPhone

Ostateczną opcją wydaje się być reset telefonu do ustawień fabrycznych. To pozwoli nam zacząć korzystanie z niego "od nowa", lub będzie dobrą opcją na przygotowanie urządzenia do sprzedaży. Sposób, w jaki zresetować iPhone'a będzie się różnić i zależy od posiadanego modelu. Poszczególne przypadki opisaliśmy w naszym poradniku.

