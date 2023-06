Iran zaprezentował Fattah. Swój pierwszy hipersoniczny pocisk balistyczny

Reklama

Poza tym, dowiadujemy się tylko, że zasięg Fattah wynosi 1400 km, a jego maksymalna prędkość dobija do Mach 14, czyli 15 tys. km/h. Warto w tym miejscu dodać, że po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym pocisku już w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) - w 2007 roku uznanego przez Stany Zjednoczone za organizację wspierającą terroryzm, a w 2019 roku za organizację terrorystyczną - twierdził, że Iran opracował broń hipersoniczną.

W maju tego roku usłyszeliśmy zaś o nowym pocisku, który dysponować ma zasięgiem na 2000 km, przeszedł wszystkie niezbędne testy i wkrótce zostanie ujawniony. Śmiało można zakładać, że choć specyfikacja Fattah nieco się różni od tych deklaracji, mowa o tym samym rozwiązaniu.



Tak czy inaczej, jest to poważny powód do niepokoju, bo eksperci - m.in. Mark Miley, jeden z czołowych generałów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów - obawiają się tego irańskiego zbrojenia się i już w marcu przekonywali, że w ciągu kilku miesięcy kraj ten dysponować może bronią jądrową. A że mamy do czynienia z cichym sojusznikiem Rosji...