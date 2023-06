Jak działa gruntowa pompa ciepła? Zalety i wady

Spis treści: 01 Jak działa gruntowa pompa ciepła?

02 Rodzaje gruntowych pomp ciepła. Czym się różnią?

03 Ile kosztuje gruntowa pompa ciepła?

04 Jakie są zalety gruntowych pomp ciepła?

05 Jakie są wady gruntowych pomp ciepła?

Jak działa gruntowa pompa ciepła?

Gruntowa pompa ciepła to jedna z opcji dostępnych na rynku instalacji. W przypadku pompy ciepła tego rodzaju wykorzystywany jest naturalny kierunek źródła ciepła. Wykorzystywany mechanizm to druga zasada termodynamiki. Gruntowa pompa ciepła, jak wskazuje nazwa, pobiera ciepło z gruntu.

Jest ono następnie przekazywane do ogrzewania danej przestrzeni, np. pomieszczenia lub domu. Gruntowa pompa ciepła to rozwiązanie chwalone m.in. z uwagi na niskie zapotrzebowanie na prąd. Urządzenie do podtrzymywania działania potrzebuje mało energii, przez co generuje niskie koszta i jest przyjazne dla środowiska naturalnego.

Rodzaje gruntowych pomp ciepła. Czym się różnią?

Gruntowe pompy ciepła możemy podzielić ze względu na rodzaj wymiennika gruntowego. W przypadku takiej pompy ciepła wymiennik gruntowy może być pionowy lub poziomy. Czym się od siebie różnią?

Wymiennik ciepła pionowy gruntowej pompy wymaga dokonania odwiertu, dzięki czemu będzie można umieścić w nim kolektor pionowy. Sam odwiert to dodatkowy koszt, jednak pozwala on na zwiększenie efektywności pompy ciepła i utrzymanie rzetelnej pracy przez cały rok.

Poziomy wymiennik gruntowy ma jedną ważną zaletę - jest znacznie tańszy, gdyż jego montaż nie wymaga kopania, a instalacja grzewcza znajduje się nad powierzchnią gruntu. Płytsza warstwa gruntu nie zapewnia jednak takiej samej efektywności.

Ile kosztuje gruntowa pompa ciepła?

Cena gruntowej pompy ciepła zależy od wielu czynników, dlatego przyjęto podawać jedynie uśredniony koszt montażu takiej pompy. Samo urządzenie mające dobre parametry kosztuje ok. 45 tysięcy złotych. To jednak nie koniec wydatków.

Do tej kwoty trzeba doliczyć sam koszt instalacji gruntowej pompy ciepła (w tym odwiert) czy wydatki na osprzęt, jak elementy hydrauliczne. Finalny koszt gruntowej pompy ciepła będzie zależeć od rodzaju wymiennika gruntowego czy powierzchni naszego domu.

Jakie są zalety gruntowych pomp ciepła?

Zalety gruntowych pomp ciepła to przede wszystkim niskie koszta eksploatacji i prosta obsługa. W zasadzie nie musimy zaprzątać sobie codziennie głowy jej działaniem, a cały proces ogrzewania pompą ciepła odbywa się samoczynnie.

W porównaniu do powietrznej pompy ciepła gruntowa nie ma wiatraka i tym samym nie generuje zbędnego oraz irytującego hałasu. To w połączeniu z niemal bezobsługowym działaniem to zestaw dużych zalet gruntowych pomp ciepła.

Jakie są wady gruntowych pomp ciepła?

Największa wada gruntowych pomp ciepła to konieczność umieszczenia wymiennika gruntowego pod powierzchnią ziemi. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na poziomy, czy pionowy wymiennik pompy i tak potrzeba będzie dość kosztowna instalacja.

Ingerencja w nasz grunt i dodatkowe koszta na start to czynniki, które są w stanie nas odstraszyć przed zainwestowaniem w gruntową pompę ciepła. Nie oznacza to jednak, że zupełnie przekreślają one zasadność tej inwestycji. To nadal się opłaca.