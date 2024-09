Spis treści: 01 Jak osuszyć dom po powodzi i pozbyć się wilgoci?

02 Ile trwa osuszanie domu?

03 Jaki osuszacz do domu po powodzi?

Jak osuszyć dom po powodzi i pozbyć się wilgoci?

Pierwszym krokiem jest usunięcie wszystkich mokrych materiałów, takich jak dywany, meble tapicerowane czy tapety, które mogą stać się siedliskiem pleśni i grzybów. Następnie należy dokładnie oczyścić wszystkie powierzchnie z błota i osadów, używając odpowiednich środków dezynfekujących. Do tego celu sprawdzą się preparaty na bazie chloru, takie jak podchloryn sodu czy wybielacze, dostępne w marketach budowlanych i sklepach z AGD w cenie od 10 do 30 zł za litr.

Warto również zastosować środki grzybobójcze i bakteriobójcze, które pomogą wyeliminować mikroorganizmy zagrażające zdrowiu. Takie preparaty można nabyć w sklepach specjalistycznych lub aptekach, a ich ceny wahają się od 20 do 50 zł za opakowanie. Przy wyborze środków dezynfekujących warto skonsultować się z fachowcem lub sprzedawcą, aby dobrać odpowiedni preparat do konkretnych powierzchni.

Aby przyspieszyć proces osuszania, warto skorzystać z wentylatorów. Umieśćmy je w najbardziej wilgotnych pomieszczeniach, kierując strumień powietrza na mokre ściany i podłogi. Wentylatory powinny pracować przez całą dobę, aby zapewnić ciągłą cyrkulację powietrza. Można je wynająć w firmach specjalizujących się w osuszaniu lub zakupić w sklepach elektronicznych, gdzie ceny zaczynają się od około 100 zł za podstawowy model.

Ile trwa osuszanie domu?

Czas osuszania domu po powodzi zależy od stopnia zalania, rodzaju konstrukcji budynku oraz warunków atmosferycznych. W przypadku niewielkich zalanych powierzchni proces ten może trwać od kilku tygodni do miesiąca. Przy poważniejszych uszkodzeniach osuszanie może zająć nawet kilka miesięcy.

Regularne monitorowanie poziomu wilgoci jest kluczowe dla kontrolowania postępów osuszania. Do tego celu służy higrometr - urządzenie mierzące wilgotność powietrza. Podstawowe modele higrometrów są dostępne w sklepach elektronicznych i budowlanych w cenie od 20 do 50 zł. Dzięki nim można na bieżąco dostosowywać działania osuszające i skierować swój wysiłek na miejsca najbardziej dotknięte przez żywioł.

Jaki osuszacz do domu po powodzi?

Na rynku dostępne są osuszacze kondensacyjne, adsorpcyjne i absorpcyjne. Osuszacze kondensacyjne działają poprzez schładzanie powietrza, co powoduje skraplanie wilgoci, dlatego są efektywne w domowych warunkach, gdzie temperatura jest wyższa niż 15°C. Z kolei osuszacze adsorpcyjne wykorzystują materiał higroskopijny (np. żel krzemionkowy) do wiązania wilgoci, co sprawia, że lepiej sprawdzają się w niskich temperaturach w pomieszczeniach takich jak piwnica, ale zużywają więcej energii. Osuszacze absorpcyjne stosują chemiczne substancje do wchłaniania wilgoci i znajdują zastosowanie głównie w warunkach przemysłowych.

Przy wyborze osuszacza warto zwrócić uwagę na jego moc (wyrażaną w litrach usuniętej wody na dobę), poziom hałasu oraz dodatkowe funkcje, takie jak higrostat czy możliwość ciągłego odprowadzania skroplin. Pamiętajmy o tym, że jeżeli wybierzemy urządzenie ze zbiornikiem, będziemy musieli ręcznie je opróżniać co kilka godzin. Ceny osuszaczy domowych zaczynają się od około 500 zł za podstawowe modele i mogą sięgać kilku tysięcy złotych za urządzenia profesjonalne.

Jeśli osuszanie obejmuje większe powierzchnie lub cały dom, warto rozważyć wynajem profesjonalnego sprzętu. Firmy specjalizujące się w osuszaniu oferują urządzenia o wysokiej wydajności oraz fachowe doradztwo. Koszt wynajmu profesjonalnego osuszacza to około 50-150 zł za dobę, w zależności od modelu i wydajności.

