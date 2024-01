Spis treści: 01 Radio online za darmo. Czy tak się da?

02 Jak słuchać radia za darmo przez internet?

03 Gdzie słuchać radia online i za darmo?

04 Jak słuchać zagranicznego radia w Polsce?

Radio online za darmo. Czy tak się da?

Mimo upływu lat radio nadal cieszy się dużą popularnością. To świetny towarzysz na trasie, podczas spaceru czy wykonywania wielu domowych czynności. Nie tylko zresztą, bo dobra stacja radiowa świetnie sprawdzi się też jako tło do ćwiczeń, czy rozrywki. Co zrobić, gdy nie posiadamy radioodbiornika, a mimo to chcielibyśmy posłuchać ulubionych stacji radiowych?

Na szczęście w dobie internetu radio nie jest wymagane do słuchania Trójki czy innych programów, na które mamy ochotę. Większość popularnych stacji nadaje również w internecie, a razem z nimi masa innych rozgłośni - często dostępnych tylko online. W efekcie mamy dostęp do setek, jak nie tysięcy stacji radiowych na wyciągnięcie ręki. Jak z nich skorzystać?

Reklama

Jak słuchać radia za darmo przez internet?

Aby móc słuchać radia online, należy skorzystać np. z dedykowanej aplikacji, którą posiada dana stacja radiowa. Dla przykładu wiele z nich posiada własny player, który znajdziemy na stronie internetowej rozgłośni. Wystarczy wejść na stronę interesującej nas stacji i znaleźć przycisk uruchomienia transmisji. Nie potrzeba do tego dodatkowego urządzenia czy anteny. Wszystko odbywa się przez internet.

Słuchanie radia w telefonie również jest możliwe. Działa to w dokładnie taki sam sposób, jak na komputerze. Przy pomocy przeglądarki wchodzimy na interesującą nas stronę i uruchamiamy odtwarzani transmisji na żywo. To świetny sposób np. na słuchanie relacji z wydarzeń sportowych, gdy akurat jedziemy samochodem.

Czy aplikacja Polskie Radio jest darmowa?

Warto pamiętać, że często stacje radiowe mają również dedykowane aplikacje. Te pobieramy np. ze sklepu Google Play lub AppStore. Dzięki nim możemy znacznie łatwiej przeglądać zawartość rozgłośni, wyszukiwać zarchiwizowane programy, czy przełączać się między poszczególnymi kanałami. Taką aplikację ma np. Polskie Radio, jest ona w pełni darmowa i daje dostęp do wszystkich kanałów nadawczych.

Mowa zatem o dostępie nie tylko do jednej stacji, ale kilku. W przypadku Polskiego Radia mamy zatem do czynienia z m.in. Jedynką, Dwójką, Trójką, Czwórką i nie tylko. Aplikacja jest darmowa i bez problemu pozwoli na słuchanie radia online bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Gdzie słuchać radia online i za darmo?

Dedykowana aplikacja to jedna z opcji, ale są też inne. W zasadzie dostęp do internetu pozwala nam korzystać z naprawdę wielu stacji, niekoniecznie jednak musimy instalować każdorazowo aplikację. Wystarczy uruchomić jedną apkę od wszystkiego, czyli w tym wypadku program do słuchania różnych stacji radiowych online. W przeglądarce znajdziemy następujące strony do słuchania radia:

MyRadioOnline

Onlineradio.pl

Radio FM online

OPEN FM

radio.pl

Powyższe strony znajdziemy przy pomocy przeglądarki. A jak słuchać radia w telefonie? W tym wypadku również możemy skorzystać z przeglądarki, lub pobrać aplikację. W sklepie Google Play znajdziemy m.in. Radio FM, OPEN FM, Radio Polska czy Radio Internetowe Polska. Wybór jest naprawdę spory.



Jak słuchać zagranicznego radia w Polsce?

Internet pozwala nie tylko na słuchanie polskiego radia, ale też na zapoznanie się z zagranicznymi stacjami radiowymi. Zrobimy to dokładnie tak samo, jak w przypadku rodzimych stacji, czyli przez internet. Bardzo często aplikacje do słuchania radia oferują również dostęp do stacji z innych krajów.

Warto rzucić okiem na stronę Radio Garden. To witryna, która pozwala nam szukać stacji radiowych przy pomocy mapy. To tam zapoznamy się z radiem z całego świata, gdyż dostępne są stacje z prawie wszystkich państw na Ziemi.