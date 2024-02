Jak sprawdzić model i parametry swojego komputera?

Oprac.: Tomasz Kromp Technologia

Co roku do sprzedaży trafiają coraz to nowsze i bardziej wydajne podzespoły komputerowe. Warto zatem co jakiś czas modernizować swoją jednostkę centralną, by móc komfortowo korzystać ze swojego urządzenia. A w jaki sposób można sprawdzić poszczególne parametry komputera? Wystarczy kilka kliknięć, by poznać całą specyfikację.

Zdjęcie Jak sprawdzić parametry swojego komputera? / 123RF/PICSEL