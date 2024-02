Spis treści: 01 Co to jest pamięć podręczna w telefonie?

Co to jest pamięć podręczna w telefonie?

Pamięć podręczna (cache) to nieodzowny element takich urządzeń elektronicznych, jak telefony, komputery czy tablety. Jest to wyodrębniona część pamięci, która działa znacznie szybciej, niż np. podstawowa pamięć masowa. O ile tę drugą wykorzystujemy do zapisywania zdjęć, aplikacji i programów, to pamięć podręczna ma zgoła odmienne zadanie.

Dzięki niej programy te mogą poprawnie działać, a telefon szybko uzyskuje dostęp do danych zasobów, z których korzystaliśmy wcześniej. Świetnie da się to zobrazować na przykładzie przeglądarki internetowej, która również korzysta z pamięci podręcznej. Chcąc uruchomić wcześniej odwiedzoną stronę, możemy zrobić to znacznie szybciej, gdyż w jej załadowaniu pomoże wspomniana pamięć podręczna. Bez niej korzystanie z apek w telefonie byłoby utrudnione.

Pamięć cache sprawia, że aplikacje i okienka ładują się szybciej. Co jednak zrobić, gdy nasz telefon i tak działa wolno?

Czyszczenie pamięci podręcznej na Androidzie

Wiemy już, że pamięć podręczna jest przydatna i zapisuje informacje, aby później móc szybciej z nich korzystać. Dlaczego zatem mamy możliwość czyszczenia pamięci podręcznej? Powód jest prosty. Po dłuższym czasie użytkowania telefonu pamięć cache, czyli podręczna staje się przepełniona. Uruchamiamy wiele aplikacji i programów, a każda z nich zapisuje jakieś elementy w pamięci podręcznej. To po czasie powoduje skutek odwrotny do zamierzonego, czyli nasz telefon spowalnia.

Wtedy przydatne jest wyczyszczenie pamięci podręcznej. Na całe szczęście nie musimy kasować jej w całości. Mamy możliwość wyczyszczenia jej z wybranych elementów, które dotyczą konkretnych aplikacji. W ten sposób pozbędziemy się tylko tego, co jest nam niepotrzebne. Jak wyczyścić pamięć podręczną na Androidzie? Oto sposób:

Wchodzimy w Ustawienia Wybieramy zakładkę Aplikacje lub Pamięć i Aplikacje Znajdujemy konkretną apkę, której pamięć cache chcemy skasować Wybieramy odpowiednią opcję, np. Wyczyść pamięć podręczną

W ten sposób zwolnimy nieco miejsca w pamięci cache. Warto pamiętać, że po skasowaniu dana aplikacja może poprosić nas o ponowne zalogowanie się. Niedostępne mogą być również funkcje automatycznego wypełniania pól tekstowych i tym podobne. Jeżeli z danej aplikacji korzystamy bardzo często, lepiej unikać kasowania pamięci.

Telefon działa wolno - co robić?

Niestety, ale możliwe, że nawet wyczyszczenie pamięci podręcznej nam nie pomoże. Problemy z działaniem telefonu mogą mieć różne podłoże, a niektóre z nich wymagają od nas konkretnych działań. W pierwszej kolejności warto przeskanować urządzenie programem antywirusowym, lub pozbyć się aplikacji, które niekoniecznie pochodzą ze sprawdzonego źródła. Samo zwolnienie pamięci masowej też może być dobrym pomysłem, jeżeli tę wypchaliśmy do granic możliwości.

Ostatecznie pomóc może resetowanie telefonu do ustawień fabrycznych. W ten sposób skasujemy wszystkie aplikacje, ustawienia i dane, które się na nim znalazły. Po ponownym uruchomieniu będziemy od nowa logować się tak, jakbyśmy dopiero co kupili nasze urządzenie i wyjęli je z pudełka. Taki restart warto poprzedzić wykonaniem kopii zapasowej zdjęć i filmików - w innym wypadku stracimy je bezpowrotnie.

