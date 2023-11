Spis treści: 01 Dlaczego warto dbać o prywatność w internecie?

02 Jak ustawić prywatną listę znajomych na Facebooku?

Dlaczego warto dbać o prywatność w internecie?

Bo kto ma informację, ten ma władzę. Chociaż zwykle takie słowa przywodzą na myśl tajne dokumenty zagrażające losom państwa, to stwierdzenie jest prawdziwe na znacznie bardziej trywialnych poziomach. Sprawdzona informacja, daje możliwość podejmowania decyzji na jej podstawie. Oparcie w faktach w oczywisty sposób zwiększa szanse powodzenia wszelkich działań, czegokolwiek by one nie dotyczyły. Mogą być dobre albo złe, czasami mogą też być wymierzone przeciwko nam. Trudno o bardziej sprawdzone źródło wiedzy o nas, niż my sami. Właśnie dlatego warto zadbać, żeby potencjalnie wrażliwe informacje trafiały tylko do właściwych osób.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że lista znajomych na Facebooku nie jest jedna z takich informacji. W końcu to żadna tajemnica z kim się znamy, a jeśli już chcemy ukryć jakąś znajomość, to raczej nie będziemy wysyłać tej osobie zaproszenia. Perspektywa ulega zmianie, kiedy uświadomimy sobie, że do publicznej listy znajomych na fb może mieć dostęp dosłownie każdy.

Na świecie żyje 8 miliardów ludzi. Codziennie mijamy na ulicach setki, jeśli nie tysiące osób. Nie mamy żadnej gwarancji, że za szybą kawiarni, którą mijamy codziennie po wyjściu z pracy, nie siedzi stalker, który wybrał nas na swoją ofiarę. Albo, że poznany rok temu kolega, z którym od tamtej pory nie rozmawialiśmy ani razu, nie wpadł w tarapaty, a podejrzani ludzie nie zaczną nas o niego wypytywać? Zwykle w gronie znajomych mamy też swoją rodzinę, co może nieść kolejne zagrożenia - każdy rodzic na pewno świetnie zdaje sobie z tego sprawę.

Wszystkie te przypadki wydają się skrajne i rzadkie – taki sposób myślenia ulega szybkiej zmianie, gdy dana sytuacja przytrafi się nam lub komuś bliskiemu. Według policyjnych statystyk przekazanych portalowi Business Insider, w 2022 zgłoszono ponad 7 tysięcy przypadków uporczywego nękania. Osoby ze złymi intencjami mają jednak znacznie większy wachlarz możliwości. Czy jest sens podejmować nawet to pozornie niewielkie ryzyko, jeśli ustawienie prywatnej listy znajomych na Facebooku nie zajmie więcej niż 2 minuty?

Jak ustawić prywatną listę znajomych na Facebooku?

Zapewne podczas ostatniej aktualizacji aplikacji Facebooka od Mety ścieżka dostępu do ustawień prywatności listy znajomych nieco się zmieniła. Niewielka różnica sprawiła jednak, że oficjalna instrukcja na stronach pomocy portalu jest aktualnie niezbyt... pomocna. W związku z tym poniżej znalazły się dwie metody zmiany widoczności grupy Znajomi - obie sprawdzone bezpośrednio w aplikacji.

Żeby ustawić prywatną listę znajomych na Facebooku w aplikacji mobilnej:

Ścieżka dostępu

Przejdź do aplikacji i kliknij miniaturę zdjęcia profilowego w prawym górnym rogu. Wybierz "Ustawienia". Zjedź na dół do sekcji Odbiorcy i widoczność. Wybierz drugą pozycję "Jak można Cię znaleźć i nawiązać z Tobą kontakt". Na drugim miejscu zobaczysz pytanie "Kto może zobaczyć listę Twoich znajomych?" Wybierz preferowaną opcję w niebieskim boxie po prawej stronie.

Zdjęcie Sklejka przedstawiająca ścieżkę dostępu do opcji prywatności wyświetlania grupy Znajomych. / screenshot

W liście wyboru pojawią się opcje zawężające grono odbiorców do znajomych, bliższych znajomych, dalszych znajomych, znajomych z wykluczeniem konkretnych osób, lub tylko właściciela konta. Możliwości personalizacji są więc właściwie nieograniczone.

Wyszukiwarka



Jeśli masz problem ze znalezieniem właściwej zakładki w swojej wersji aplikacji, to po przejściu do ustawień po prostu kliknij "lupkę" i zacznij wpisywać: "Kto może zobaczyć listę...". W polu podpowiedzi powinna wyświetlić się szukana opcja.

Żeby ustawić prywatną listę znajomych na Facebooku po zalogowaniu w przeglądarce musimy zrobić właściwie dokładnie to samo, tylko że na ekranie komputera.

Po zalogowaniu klikamy w prawym górnym rogu na miniaturę zdjęcia. Z wyświetlonej listy wybieramy "Ustawienia i prywatność". Po lewej odnajdujemy zakładkę "Jak można Cię znaleźć i nawiązać z Tobą kontakt"... ... lub używamy wyszukiwarki, która pojawi się na samej górze tuż po przejściu do Ustawień.

Zdjęcie Zarówno w przeglądarce jak i na urządzeniach mobilnych do odnalezienia ustawień widoczności listy znajomych najlepiej użyć wyszukiwarki. / screenshot

Jeżeli w drugiej karcie masz otwartego Facebooka, możesz to załatwić w ciągu 15 sekund. W codziennym życiu czyha na nas wystarczająco dużo mniejszych i większych wyzwań, żeby nie skorzystać z okazji i nie ograniczyć tego ryzyka choćby o ułamek procenta. Małe zmiany mają w zwyczaju sumować się w większe rezultaty, potrzebują tylko trochę czasu.

