Spis treści: 01 Na jaką broń trzeba mieć pozwolenie?

02 Jak zdobyć pozwolenie na broń palną?

03 Ile kosztuje licencja na broń palną?

04 Kto ma prawo do posiadania broni i co daje pozwolenie na broń?

05 Kto nie dostanie pozwolenia na broń?

Na jaką broń trzeba mieć pozwolenie?

Polska ma restrykcyjne przepisy w kwestii posiadania broni. Jeżeli uda nam się zdobyć pozwolenie, możemy legalnie zgromadzić naprawdę pokaźny arsenał. W zależności od rodzaju uzyskanego pozwolenia na broń możemy kupić następujące uzbrojenie:

Pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej

broń palna: bojowa, gazowa, alarmowa;

pistolety i rewolwery o kalibrach od 6 mm do 12 mm;

paralizatory i tasery o natężeniu powyżej 10 mA;

miotacze gazu obezwładniającego.

Pozwolenie na broń do ochrony osób i mienia



Reklama

pistolety maszynowe o kalibrze od 6 do 12 mm;

strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12;

karabinki samoczynne o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm;

wszystkie rodzaje broni dozwolone przy pozwoleniu do celów ochrony osobistej.

Odrębna licencja na broń do celów łowieckich uprawnia też do posiadania myśliwskiej broni długiej o gładkich lub gwintowanych lufach. Trzeba pamiętać, że takie pozwolenie nie obejmuje broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów.

Ustawa o broni i amunicji wyróżnia jeszcze kilka rodzajów licencji:

sportową - pozwala na używanie broni bocznego i centralnego zapłonu o gwintowanych lufach, broni gładkolufowej i czarnoprochowej

pozwala na używanie broni bocznego i centralnego zapłonu o gwintowanych lufach, broni gładkolufowej i czarnoprochowej szkoleniową - ta obejmuje wszystkie wymienione do tej pory;

ta obejmuje wszystkie wymienione do tej pory; do celów rekonstrukcji historycznej - wszystkie rodzaje broni palnej konstrukcyjnie przeznaczone do strzelania ślepą amunicją;

Istnieje jeszcze jedna kategoria, czyli pozwolenie do celów pamiątkowych lub kolekcjonerskich, które obejmuje wszystkie powyżej wymienione rodzaje broni. W przeciwieństwie do posiadaczy licencji sportowej uprawnienia kolekcjonerskie pozwalają na zakup i prowadzenie ognia samoczynnego (ogień ciągły).

Jak zdobyć pozwolenie na broń palną?

Chcąc ubiegać się o pozwolenie broń palną, musimy spełniać szereg warunków, od wymogów biurokratycznych po medyczne. Przede wszystkim musimy mieć ukończone 21 lat i mieć w Polsce stałe miejsce pobytu. Musimy też przejść badania fizyczne, psychiczne i psychologiczne, po których lekarze-orzecznicy zdecydują, czy jesteśmy zdolni do bezpiecznego użytkowania broni.

Zdjęcie Pozwolenie na broń wymaga wykonania badań fizycznych, psychicznych i psychologicznych. / 123RF/PICSEL

Podczas procedury zostanie sprawdzona nasza historia medyczna, a policja przeprowadzi wywiad środowiskowy u kandydata.

Musimy też liczyć się z dokładnym przewertowaniem naszej kartoteki. Prawomocny wyrok skazujący z automatu przekreśla szanse na pozwolenie na broń. W zależności od rodzaju licencji, o jaką się staramy, będziemy musieli dostarczyć dokumenty potwierdzające przynależność do danej organizacji sportowej lub kolekcjonerskiej czy koła łowieckiego. Poza tym musimy też przygotować szereg innych dokumentów:

pisemny wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji dla odpowiedniego regionu;

orzeczenie lekarskie potwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do posługiwania się bronią;

orzeczenie potwierdzające sprawność psychologiczną;

aktualne zdjęcie o wymiarach 3 × 4 mm;

dowód wpłaty na poczet opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Samo dostarczenie dokumentów nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku. Proces może trwać nawet kilka miesięcy, a co gorsza wymieniony na liście dowód wpłaty za decyzję administracyjną to tylko jeden z licznych kosztów, na które musimy się przygotować, jeżeli chcemy uzyskać pozwolenie na broń.

Ile kosztuje licencja na broń palną?

Sama opłata skarbowa za wydanie decyzji jest niezmienna i wynosi 242 zł. Jeszcze wcześniej musimy zapłacić za badania lekarskie, które w zależności od placówki i regionu mogą kosztować od 350 do nawet 800 zł.

Przygotowania do egzaminu praktycznego wymagają treningu umiejętności strzeleckich, a to samo w sobie wiąże się z koniecznością wizyt na strzelnicy. Nie każdy ma możliwość bezpłatnego treningu, nawet jeżeli dysponujemy miejscem i zaprzyjaźnionym instruktorem to wydamy pieniądze na amunicję. Na sam koniec pozostaje jeszcze kwestia opłaty za egzamin, która różni się w zależności od rodzaju licencji, o jaką się staramy.

Czytaj również: Król kłusowników. Miał bestialsko traktować zwierzęta. Myśliwi się od niego odcinają

Egzamin przy wniosku o uprawnienia do ochrony osobistej to wydatek 500 zł, przy pozwoleniu do celów sportowych musimy liczyć się z wydatkiem 800 zł. Najdroższa jest licencja kolekcjonerska — oplata za egzamin to aż 1150 zł.

Kto ma prawo do posiadania broni i co daje pozwolenie na broń?

Pozwolenie na posiadanie broni dopuszcza posiadanie i przenoszenie uzbrojenia, a także legalne otwieranie ognia w określonych przez prawo sytuacjach. Pozwolenie na broń nie musi być wcale potrzebne tylko, gdy boimy się o własne bezpieczeństwo — licencja kolekcjonerska może być konieczna, jeżeli np. otrzymamy zabytkowy oręż w spadku.

Uprawnienia, które daje pozwolenie reguluje ustawa o broni i amunicji z 1999 roku. W myśl jej przepisów wszystkie uprawnienia mogą zostać ograniczone lub całkowicie zniesione. Taka sytuacja miała miejsce w największych polskich miastach w listopadzie 2022, kiedy Minister Spraw Wewnętrznych wydał tymczasowy zakaz przenoszenia broni na obszarze Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Analogiczne rozporządzenie może zakazać przenoszenia lub korzystania z legalnie kupionej broni na terenie całego kraju.

Zdjęcie Wydanie pozwolenia na broń wiąże się w Polsce z wieloma kosztami, które w sumie mogą wynieść kilka tysięcy złotych. / 123RF/PICSEL

Oddzielne przepisy dotyczące uzbrojenia dotyczą długiej listy służb mundurowych i innych formacji, których przedstawiciele mogą posługiwać się bronią w mniejszym lub większym zakresie. Oprócz prywatnych pozwoleń prawo do posiadania broni mają w Polsce m.in. funkcjonariusze: Sił Zbrojnych RP, Policji, ABW, CBA, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służy Celno-Skarbowa, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa czy Straży Marszałkowskiej.

Kto nie dostanie pozwolenia na broń?

W jakich sytuacjach możemy mieć pewność, że nie wnioskujący nie dostanie pozwolenia na broń? Rygor i dokładność podczas sprawdzania kandydatów pozwala zakładać, że powodów negatywnej decyzji może być wiele i tak jest w istocie. Poniższa lista to główne przeciwwskazania do posiadania broni na terenie RP. Niektóre z nich są bardzo szerokie i dają ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o interpretację. Aż do momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia nie można być całkowicie pewnym swego.

Zobacz także: Zbigniew Ziobro z pistoletem podczas konferencji prasowej