Rozmowa ze sztuczną inteligencją

Prowadzenie konwersacji przy pomocy znanych nam narzędzi jest proste. Odpowiednie pole przyjmie zapytanie, a we wskazanym oknie pojawi się odpowiedź. Wiemy jednak, że na tym zabawa się nie kończy. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, a sposób, w jaki podejdziemy danego bota wpływa na efekt.

Chodzi bowiem nie o samo pytanie, a sposób, w jaki ze sztuczną inteligencją rozmawiamy i tym samym czy dobrze rozumiemy to, jak ona w rzeczywistości działa. Okazuje się, że umiejętność zadawania pytań sztucznej inteligencji będzie w przyszłości czymś niezwykle cennym — być może na równi z umiejętnościami miękkimi i obyciem społecznym. Jak to w ogóle możliwe?

Obsługa komputera, obsługa SI

Niegdyś niemal każde CV dumnie prezentowało umiejętności obsługi komputera przez kandydata, jego znajomość pakietów biurowych i nie tylko. Co stało za taką deklaracją? Pewnego rodzaju biegłość, pozwalająca postawić osobę przed sprzętem komputerowym bez ryzyka samozapłonu lub jego zniszczenia. Możliwość nadania obowiązków związanych z jego obsługą itp. Już niedługo taka rubryka zostanie zastąpiona “umiejętnością rozmowy z SI".

Zdjęcie Pytania otwarte czy zamknięte? / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Mając do czynienia z tak potężnym narzędziem, jakim są współczesne boty, potrzebujemy odpowiedniego zaplecza wiedzy i umiejętności, aby skutecznie wykorzystywać ich możliwości. Przejawem takiego przygotowania jest odpowiednie zadawanie pytań. Od tego zależy, czy nasz problem będzie mógł w ogóle zostać rozwiązanym. Przykład znajdujemy już na głównej stronie ChatGPT.

Coraz więcej gigantów z branży technologicznej stawia na rozwój sztucznej inteligencji. Przykłady można by mnożyć, a w ostatnim czasie najwięcej uwagi skupiano na propozycjach od Google i Microsoftu. W obliczu takich zmian należy być przygotowanym.

Sztuczna inteligencja się nie domyśli

Stojąc przed kłopotem natury programistycznej, chcemy uzyskać od bota pomoc w pisaniu linijek kodu. Te stworzone do tej pory nie działają, a my nie wiemy dlaczego. A bot? Cóż, on nie wie tym bardziej — choć jego algorytmy wyposażono w odpowiednie zasoby, to nie poznał on odpowiedniego kontekstu.

Co w zasadzie ma działać, jaki jest stan docelowy? Dopiero doprecyzowanie zapytania da nam odpowiedź. Musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja działa w obrębie sporego, lecz nadal ograniczonego obszaru i nie jest w stanie samemu dopowiedzieć sobie naszego celu — dlatego musimy jej wskazać, niczym w szkolnej rozprawce, poszczególne elementy — co to jest, co nie działa, jak powinno działać, w jakim celu itd.

Zdjęcie Precyzja jest tu wymagana! / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Składnia i rytm na nowo

Jedną z najbardziej istotnych cech osób obsługujących SI w przyszłości będzie zwięzłość w komunikowaniu. Chociaż rozwijające się boty potrafią sprawiać takie wrażenie, to nadal nie są ludźmi. Dla algorytmu nie mają znaczenia uprzejmości, ani nawet kwiecisty, opisowy język.

Wręcz przeciwnie — korzystanie ze słownych “upiększaczy" jedynie utrudni proces, wydłużając go, a i być może wpływając na uzyskiwany efekt. Obsługa SI będzie przypominać bardziej automatyzację różnego rodzaju procesów niż rozmowę. Zamiast wzajemnych życzliwości, wagę będą mieć rezultaty. Warto zatem dać sobie spokój z byciem uprzejmym wobec bota — szkoda czasu na emocje!

Zdjęcie Chat GPT pozwala sobie czasami na rozwleczone teksty i wiadomości. / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Pisanie maila informującego o urlopie można zatem ugryźć na kilka sposobów. Pierwszym jest uprzejma i niepotrzebnie rozwleczona komenda. W efekcie otrzymujemy zdecydowanie zbyt długą wiadomość, przepełnioną niepotrzebnymi informacjami.

Zdjęcie Krótsza komenda, długi efekt końcowy. / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Co ciekawe, niewiele lepiej jest wówczas, gdy nasza komenda była iście lakoniczna. Chcąc przekazać zwartą i konkretną informację, nie możemy rozsyłać maila składającego się z tylu wersów. Trzeba wprowadzić inną komendę.

Zdjęcie Czasami krócej znaczy lepiej. / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Różnica jest widoczna, a taki sposób komunikowania z SI można przełożyć na inne problemy i pytania. Chociaż na pierwszy rzut oka nie wymaga to znajomości trudnych technik komunikacyjnych, to schody zaczynają się w przypadku bardziej skomplikowanych problemów — gdy w grę wchodzi programowanie, kodowanie i tym podobne.

Znajomość problemu, czy komendy?

Zdjęcie Otwarty problem i otwarte pytania nie dostarczają szybkich odpowiedzi. / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Lakoniczność może niekiedy skutkować brakiem prezycji. Chcąc uzyskać konkretną odpowiedź na dany problem, sami również musimy być konkretni. W przypadku poszukiwań odpowiedzi, musimy wiedzieć czego konkretnie ma ona dotyczyć. Fakt awarii nie oznacza, że rozwiązanie znajdzie się w magiczny sposób spośród tysiąca opcji. Warto wyjaśnić np. jaki komunikat widzimy, lub czego dotyczy błąd.

Zdjęcie Konkretny problem znajduje konkretne (acz nie banalne) rozwiązanie. / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Zamiast tematu, naucz się bota

Niektóre z problemów mogą być na tyle złożone, że ich zrozumienie wymagałoby od nas sporej wiedzy w danej dziedzinie. Odpowiednie wykorzystanie ChatGPT czy podobnych narzędzi pozwoli na ominięcie tego etapu — to coś, co może zrewolucjonizować wiele branż w przyszłości.

Będzie to jednak wymagało wyzbycia się przyzwyczajen ze zwykłej rozmowy. Inaczej porozmawiamy o problemie z profesorem uczelni, inaczej zaś z botem pokroju ChatGPT. Mając przed sobą problem nie możemy podawać SI ogólników, a w zamian za to niezbędne będą słowa kluczowe. Najlepiej, aby pytania były konkretne i zamknięte - choć i z otwartymi może sobie poradzić, lecz z różnym skutkiem.

To tak, jak z powyższym problemem z działaniem strony internetowej. Błędów może być cała masa, podobnie jak rozwiązań. Sztuką jest zawężenie obszaru zainteresowania, poprzez wskazanie konkretnego komunikatu, np. o wykorzystaniu pamięciu.

Nowa nauka z zakresu obsługi sztucznej inteligencji?

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie pracę w danej dziedzinie bez konkretnej wiedzy na jej temat? Dziś nie, ale w przyszłości można będzie łatwo zastąpić ją odpowiednią biegłością w rozmowie. Kluczem nie będzie zatem biegłość w danej dziedzinie - bardziej istotne będzie sprytne zadawanie pytań w oparciu o kilka zasad. Zwięzłość, prezycja, nastawienie na rezultat i zrozumienie sposobu, w jaki działa algorytm.

Czy można przyrównać korzystanie z SI do posługiwania się językiem obcym? Zmierzmy się ryzykownym stwierdzeniem i przyznajmy, że tak. W jednym i drugim przypadku liczy się efekt. Tak jak od lingwistów oczekujemy, że nie będą w trakcie rozmowy dukać i wertować słownika, tak podczas obsługi botów wymagana będzie precyzja i skuteczność — wszystko to z minimalnym nakładem czasu. A do uzyskania takiego efektu konieczne będzie właściwe szkolenie. Czyżby czekał nas nowy przedmiot w szkole lub specjalizacja na uczelni?