Dziś swoją prywatność staramy się chronić na każdym kroku, ponieważ sprzedaż danych osobowych jest realnym zagrożeniem uderzającym w każdą osobę. Bardzo trudno kontrolować m.in. przepływ swojego numeru telefonu pomiędzy firmami czy osobami prywatnymi. Jest to bardzo problematyczne, ponieważ w niepowołanych rękach może doprowadzić do oszustw czy nadużyć. W ochronie numeru może pomóc usługa CLIR czyli Calling Line Identification Restriction, która pozwala na ukrycie numeru podczas połączenia prywatnego.

Kiedy zastrzeżesz swój numer, na telefonie odbiorcy zamiast numeru wyświetli się napis - Numer prywatny. Osoba, do której dzwoniłeś, nie będzie mogła do ciebie oddzwonić i sprawdzić, kto dzwoni. Warto jednak wiedzieć, że numer prywatny może być odkryty przez służby upoważnione do jego identyfikacji, takie jak:

służby ratownicze, podczas połączeń alarmowych,

policja,

straż pożarna,

pogotowie,

czy straż miejska.

Zastanawiasz się, jak zadzwonić z prywatnego numeru? Możesz to zrobić jednorazowo lub na stałe. Chroniąc swoją prywatność, warto mieć jednak poszanowanie dla prywatności drugiej osoby i nie wykorzystywać tej opcji do celów niegodnych takich jak zastraszanie. Jeśli osoba zgłosi się z tym na policję, odpowiednie służby szybko zidentyfikują twój numer telefonu.

Jak zadzwonić z numeru prywatnego?

Samo zastrzeżenie numeru nie jest operacją skomplikowaną. Większość operatorów ma taką usługę. Możesz to zrobić także z poziomu telefonu lub jednorazowo. Za każdym razem włączenie numeru prywatnego jest bezpłatne.

Jak zadzwonić z numeru prywatnego jednorazowo?

Kiedy chcesz wykonać jednorazowy telefon do nieznanej osoby i nie chcesz ujawniać swojego numeru, możesz włączyć usługę CLIR jednorazowo. Wystarczy, że przed numerem osoby, do której chcesz zadzwonić, wpiszesz kod: #31# np. #31#601234567.

Jak zastrzec numer w systemie Android?

Numer prywatny możesz włączyć także z poziomu telefonu. Odpowiednia sekwencja kroków będzie różniła się od systemu operacyjnego czy nakładki na Androida. W większości telefonów z Androidem wystarczy wejść do aplikacji Telefon, kliknąć trzy kropki w lewym górnym rogu, a następnie przejść do ustawień. W menu należy odszukać ustawienia połączeń lub ID rozmówcy i wyłączyć opcję "Pokazuj identyfikator rozmówcy" i spamu bądź wybrać "Ukryj numer".

Jak zastrzec numer w systemie iOS?

W telefonach od Apple sprawa wygląda równie prosto. W ustawieniach wystarczy wejść do sekcji telefon i odszukać opcję "Pokaż moje ID wywołujące". Wyłącz tę opcję, a uzyskasz numer prywatny podczas każdego połączenia z tego telefonu.

Jak zastrzec numer Plus?

Przez długi czas sieć Plus nie oferowała usługi CLIR. Teraz możesz zastrzec swój numer w sieci Plus z poziomu aplikacji mobilnej. Wystarczy, że zalogujesz się do aplikacji mobilnej i wejdziesz w zakładki "Usługi i pakiety", a następnie "Rozmowy". Znajdziesz tam opcję do włączenia numeru prywatnego. Możesz także skorzystać z opcji jednorazowego zastrzeżenia numeru, która jest dostępna na wszystkie numery niezależnie od operatora.

Jak zastrzec numer Orange?

W sieci Orange możesz zastrzec numer na stałe u operatora. W tym celu najlepiej udać się do salonu Orange lub zadzwonić do biura obsługi. Chcąc porozmawiać z konsultantem, wystarczy, że klienci indywidualni wybiorą na telefonie*100, a klienci biznesowi *600.

Jak zastrzec numer Play?

W sieci Play najlepiej zastrzec numer z poziomu telefonu lub aplikacji. Aby włączyć numer prywatny, wystarczy w aplikacji Play wejść do ustawień konta, następnie wybrać opcję "Zarządzaj numerem" i wybrać "Zastrzeż numer".

Jak zastrzec numer T-Mobile?

Na stronie T-Mobile możesz znaleźć kilka sposobów na włączenie numeru prywatnego. Operator poleca usługę jednorazową lub aktywowanie jej z poziomu telefonu. W przypadku osób korzystających z taryfy Rodzina i Jump użytkownicy mogą:

przy taryfie Rodzina - wybrać numer *100#, a następnie nacisnąć cyfrę 5 wchodząc do menu Przydatne usługi i cyfrę 4 zatwierdzając usługę CLIR;

przy taryfie Jump - wybrać numer *100#, a następnie nacisnąć cyfrę 5 wchodząc do menu Przydatne usługi i cyfrę 3 zatwierdzając usługę CLIR.

Przed wykonaniem połączenia prywatnego, warto sprawdzić, czy telefon faktycznie został zastrzeżony. Najłatwiej i najszybciej zrobić to, dzwoniąc do bliskiej osoby z rodziny lub do przyjaciela. Wówczas będziesz mieć pewność, że zamiast twojego numeru pojawia się numer prywatny.

