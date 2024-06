Spis treści: 01 Czym są punkty Google Play?

02 Jak zarejestrować się w programie punkty Google Play?

03 Premie za ankiety Google – jak zarabiać?

04 Ile można zarobić w programie "Premie za ankiety Google"?

Czym są punkty Google Play?

Program Google Play Points działa już od 2019 roku. Użytkownicy, którzy są w nim zarejestrowani, mogą odzyskać środki za zakup książek, gier lub subskrypcji w sklepie Google Play. Oznacza to, że za każdą wydaną złotówkę otrzymują specjalne punkty, które później mogą wymienić m.in. na ulepszenia w grach czy wypożyczanie filmów. W tym tygodniu Google ogłosiło więcej możliwości zdobycia darmowych środków.

Play Points są częścią programu lojalnościowego stworzonego przez Google dla użytkowników Sklepu Play. Działają w dość prosty sposób:

zdobywanie punktów : użytkownicy zdobywają punkty za każdy zakup w Sklepie Play, w tym aplikacje, gry, filmy, książki i subskrypcje. Ilość zdobywanych punktów zależy od poziomu użytkownika w programie;





: użytkownicy zdobywają punkty za każdy zakup w Sklepie Play, w tym aplikacje, gry, filmy, książki i subskrypcje. Ilość zdobywanych punktów zależy od poziomu użytkownika w programie; poziomy programu : istnieją cztery poziomy w programie punkty Google Play — Brązowy ( 0-149 pkt), Srebrny (150-599 pkt), Złoty (600-2999 pkt) i Platynowy (3000 pkt i więcej). Poziom użytkownika zwiększa się wraz z ilością wydanych pieniędzy. Im wyższy poziom, tym więcej punktów można zdobyć za wydane pieniądze;





: istnieją cztery poziomy w programie punkty Google Play — 0-149 pkt), (150-599 pkt), (600-2999 pkt) i Platynowy (3000 pkt i więcej). Poziom użytkownika zwiększa się wraz z ilością wydanych pieniędzy. Im wyższy poziom, tym więcej punktów można zdobyć za wydane pieniądze; wymiana punktów : zdobyte punkty można wymieniać na różne nagrody, takie jak kredyt w Sklepie Play, kupony na zakupy w aplikacjach, czy walutę w grach. Można ich także użyć do zakupu gier, aplikacji i książek;





: zdobyte punkty można wymieniać na różne nagrody, takie jak kredyt w Sklepie Play, kupony na zakupy w aplikacjach, czy walutę w grach. Można ich także użyć do zakupu gier, aplikacji i książek; wygasanie punktów : punkty mają określony czas ważności. Wygasają po roku od momentu ich zdobycia lub ostatniego wykorzystania;





: punkty mają określony czas ważności. Wygasają po roku od momentu ich zdobycia lub ostatniego wykorzystania; promocje i bonusy : Google często oferuje promocje, dzięki którym można zdobyć dodatkowe punkty, na przykład za pierwszy zakup, czy za udział w wydarzeniach specjalnych;





: Google często oferuje promocje, dzięki którym można zdobyć dodatkowe punkty, na przykład za pierwszy zakup, czy za udział w wydarzeniach specjalnych; korzyści z poziomów : wyższe poziomy programu oferują lepsze korzyści, takie jak większa liczba punktów za 1 złotówkę, ekskluzywne kupony i dostęp do specjalnych nagród tygodniowych;





: wyższe poziomy programu oferują lepsze korzyści, takie jak większa liczba punktów za 1 złotówkę, ekskluzywne kupony i dostęp do specjalnych nagród tygodniowych; obsługa klienta: użytkownicy na wyższych poziomach mają dostęp do priorytetowej obsługi klienta.

Program punkty Google Play został zaprojektowany w taki sposób, aby nagradzać stałych klientów Sklepu Play za dokonywanie zakupów i aktywność na platformie. Jest to sposób na zachęcenie użytkowników do częstszego korzystania ze Sklepu Play i jednocześnie oferowanie im wartości dodanej w postaci punktów, które mogą być wykorzystane na przyszłe zakupy.

Jak zarejestrować się w programie punkty Google Play?

Jeżeli chcesz zapisać się do programu Google Play Points, wystarczy, że wykonasz kilka prostych kroków:

Otwórz aplikację Sklep Google Play na swoim urządzeniu z systemem Android. Kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu. Wybierz opcję Play Points.

Po dołączeniu do programu zostaniesz zapisany na stałe. Od tego momentu, im więcej wydasz, tym więcej punktów Play Points zdobędziesz, a Twoje korzyści również będą rosły. Na poziomie brązowym za każdą złotówkę wydaną w sklepie otrzymujesz jeden punkt. Wydając 5 zł, zgromadzisz więc 5 punktów. Po awansie do poziomu srebrnego system nagradza cię większą ilością punktów: za każdą wydaną złotówkę otrzymasz 1,10 punktu. Oznacza to, że wydając 5 zł, zyskasz 6 punktów (po zaokrągleniu z 5,50).

Będąc na poziomie Gold, otrzymujesz 1.2 punktu za każdą wydaną złotówkę oraz dostęp do tygodniowych nagród Gold. Natomiast na poziomie Platynowym za każdą złotówkę zdobywasz 1 punkt i bonus w wysokości 40%. Dodatkowo masz dostęp do priorytetowej obsługi klienta Sklepu Play, co oznacza, że możesz porozmawiać z pomocnikiem przed innymi użytkownikami.

Od 17 czerwca 2024 użytkownicy programu Google Play Points w USA będą mogli zdobywać dodatkowe punkty, grając w gry. Pierwszą grą jest Diamond Valley, mini-gra z poszukiwaniem skarbów. Użytkownicy będą mieli możliwość wygrania nagród takich jak urządzenia Pixel i zdobywania dodatkowych punktów za każdą sesję gry. Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy taka opcja pojawi się w polskiej wersji programu Play Points.

Premie za ankiety Google – jak zarabiać?

Chcesz zarobić dodatkowe pieniądze, odpowiadając na proste pytania? Aplikacja “Premie za ankiety Google" to jeden z wielu sposobów na osiągnięcie tego celu. Wystarczy, że wykonasz kilka prostych czynności:

Zacznij od pobrania aplikacji “Premie za ankiety Google" ze Sklepu Play. Jest to darmowa aplikacja, która umożliwia użytkownikom zarabianie na wypełnianiu ankiet.



Po zainstalowaniu aplikacji utwórz konto, podążając za prostymi instrukcjami rejestracji. Upewnij się, że podajesz aktualne informacje, w tym adres e-mail powiązany z Twoim kontem PayPal.



Po zarejestrowaniu się będziesz dostawać powiadomienia o dostępnych ankietach. Kiedy je wypełnisz, otrzymasz dodatkowe środki.



Zarobione środki możesz wykorzystać na zakupy w Sklepie Play lub przelać na swoje konto PayPal. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać saldo i zarządzać swoimi środkami.

Zwykle ankiety dotyczą ogólnych zwyczajów zakupowych, takich jak rodzaje kupowanych produktów czy odwiedzane witryny internetowe. Google Opinion Rewards proponuje także ankiety związane z aktualnymi wydarzeniami lub wyborem pomiędzy różnymi obrazami. Pytania mogą być różne, od wyboru najlepszego logo, przez ocenę najatrakcyjniejszej promocji, aż po planowanie przyszłych podróży. Zazwyczaj ankiety te są dostępne przez 24 godziny.

Ilość otrzymywanych ankiet może się wahać. W najlepszym przypadku można spodziewać się 1-2 ankiet tygodniowo, ale częstotliwość ich otrzymywania jest zmienna. Może zdarzyć się, że będziesz musiał poczekać kilka dni na nową ankietę, a czasami możesz dostać nawet kilka ankiet w ciągu jednego dnia.

Ile można zarobić w programie "Premie za ankiety Google"?

Jeśli chcesz zdobyć nagrodę za udział w ankiecie, musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ankiety te są zwykle bardzo zwięzłe i wypełnienie ich nie powinno zająć więcej niż jedną minutę. Najczęściej zawierają pytania wielokrotnego wyboru. Może się jednak zdarzyć, że znajdziesz w nich zadania wymagające analizy obrazków lub obejrzenia filmiku - za takie ankiety przewidziano wyższe wynagrodzenie. Za każdą wypełnioną ankietę otrzymasz od 0,37 do 1,11 zł. Maksymalna kwota może jednak wynieść 4 zł. Wysokość nagród różni się w zależności od długości ankiety oraz grupy docelowej.

Środki uzyskane za udział w programie Google Opinion Rewards pozostają ważne przez jeden rok od momentu ich zdobycia. To znaczy, że niewykorzystane środki przepadają po upływie roku. Dlatego warto regularne monitorować stan konta i wydawać zarobione środki na aplikacje, książki lub gry dostępne w Google Play, kiedy tylko nadarzy się okazja. Nie istnieje minimalna suma wymagana do wydania - ważne, aby zgromadzone środki wystarczyły na zakup, który cię interesuje. Jeżeli ankiety będą rzadko przychodziły lub wynagrodzenie będzie niskie, zgromadzenie odpowiedniej kwoty na wartościowy zakup przed wygaśnięciem środków może być trudne.

Program "Premie za ankiety Google" może łączyć nasze odpowiedzi z naszym kontem Google oraz korzystać z informacji demograficznych i lokalizacyjnych. Mimo to zapewnia się, że te dane nie będą używane do personalizacji reklam. Zewnętrzne firmy otrzymają informacje tylko w formie uogólnionej, która nie pozwala na identyfikację indywidualnych użytkowników. Jednakże warto pamiętać, że dostarczamy dane nieustannie poprzez użycie różnych aplikacji na telefonie oraz działania związane z kontem Google.

