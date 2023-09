Jak zmienić miejsce głosowania w wyborach przez internet? Ważna data

Spis treści: 01 Zmiana miejsca głosowania. Jak to zrobić?

02 Jak zmienić miejsce głosowania przez internet? Krok po kroku

03 Jak uzyskać zaświadczenie do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym?

04 Jak zmienić miejsce głosowania w wyborach na stałe?

Zmiana miejsca głosowania. Jak to zrobić?

Wniosek o zmianę miejsca głosowania może złożyć każdy, kto ukończył 18 lat, ma czynne prawo wyborcze i będzie głosował w Polsce.

Każdy wyborca może zmienić miejsce głosowania bez wychodzenia z domu. Jest tylko jeden haczyk - w momencie składania wniosku musi dokładnie wiedzieć, w której gminie będziesz przebywać w dniu wyborów. Z takiego rozwiązania najchętniej skorzystają:

osoby mieszkające poza miejscem zameldowania, które nie zmieniły na stałe miejsca głosowania;

studenci uczący się w innym mieście;

osoby, które z wyprzedzeniem wiedzą, że 15 października będą poza swoim okręgiem i znają konkretne miejsce swojego pobytu.

Istnieje również możliwość uzyskania zaświadczenia, które uprawnia do głosowania w dowolnym lokalu, ale dokumentu nie da się załatwić online. Trzeba iść do urzędu.

Jak zmienić miejsce głosowania przez internet? Krok po kroku

Jeżeli 15 października będziesz przebywać poza miejscem zameldowania lub stałego zamieszkania i chcesz zmienić miejsce głosowania w wyborach, należy przejść na stronę gov.pl i naciśnij "Złóż wniosek". Następnie zaloguj się na platformę ePUAP za pomocą jednej z dostępnych metod:

e-Dowodu;

profilu zaufanego;

bankowości elektronicznej;

kodu QR w aplikacji mObywatel.

Jeśli nie masz skrzynki ePUAP, to po zalogowaniu system poprosi o zgodę na jej założenie.

Zdjęcie Po zalogowaniu i ewentualnym założeniu skrzynki ePUAP zobaczymy taki ekran. Poniżej znajdziemy uzupełnione dane osobowe i miejsce na wpisanie adresu, pod którym chcemy zagłosować. / ePUAP/gov.pl / materiał zewnętrzny

Następnie zostaniesz poproszony o podanie adresu, pod którym będziesz przebywał w dniu wyborów. Po wpisaniu części nazwy pojawi się lista podpowiedzi, z której należy wybrać właściwą gminę. Wszystkie inne dane zostaną uzupełnione automatycznie.

Zdjęcie Gdy zaczniesz wpisywać nazwę miejscowości, wyświetli się lista z podpowiedziami, z której należy wybrać odpowiednią gminę. / ePUAP/gov.pl / materiał zewnętrzny

Po sprawdzeniu wniosku i złożeniu elektronicznego podpisu, w skrzynce ePUAP pojawi się potwierdzenie zmiany miejsca głosowania. Znajdziesz tam też adres siedziby obwodowej komisji wyborczej, w której oddasz głos.

Alternatywą dla wypełnienia wniosku online, jest osobista wizyta w gminie, w której będziemy chcieli zagłosować. Niezależnie od tego, czy załatwiamy formalności internetowo, czy zdecydowaliśmy się odwiedzić właściwy urząd, możemy to zrobić tylko do 12 października.

Jak uzyskać zaświadczenie do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym?

Zmiana miejsca głosowania przez internet to wygodna opcja, jednak dostępna tylko dla tych, którzy z wyprzedzeniem wiedzą, gdzie będą 15 października. Jeżeli z różnych powodów nie jesteśmy tego pewni, a chcemy wziąć udział w wyborach, możemy postarać się o wydanie specjalnego zaświadczenia.

Dokument można uzyskać tylko osobiście, jednak sprawę załatwimy w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju.

Zaświadczenie jest wydawane od ręki. Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się jednocześnie z referendum - uzyskany dokument dotyczy obu procesów.

Zaświadczenia uprawniającego do głosowania w gminie innej niż miejsce zameldowania nie można zgubić! Jeżeli przepadnie lub zostanie zniszczone, wyborca straci możliwość oddania głosu w nadchodzących wyborach. Nie ma możliwości wyrobienia duplikatu.

Jak zmienić miejsce głosowania w wyborach na stałe?

Wszyscy, którzy mieszkają poza miejsce zameldowania i w najbliższych latach nie planują przeprowadzki, mogą zmienić swój obwód wyborczy na stałe. Da się to zrobić przez internet pod tym adresem, a cały proces wygląda bardzo podobnie do opisu z początku artykułu. Jedyna różnica to konieczność przedstawienia dowodu stałego pobytu na terenie danej gminy. Może być to np.:

umowa najmu;

umowa o pracę;

oświadczenie właściciela lokalu;

rachunek za prąd na nasze nazwisko;

karta mieszkańca.

Decyzja jest wydawana w ciągu 5 dni, dlatego warto zająć się tym już teraz - na miesiąc przed wyborami. Jeżeli z jakichś względów nasz wniosek zostanie odrzucony, będzie jeszcze czas na odwołanie lub dopełnienie niezbędnych formalności.

