Spis treści: 01 Co to jest stacja pogodowa i jak działa?

02 Ile kosztuje stacja pogodowa do domu?

03 Gdzie zamontować czujnik stacji pogodowej?

04 Jaką stację pogody kupić do domu?

05 Stacja pogodowa do domu. Ranking

Co to jest stacja pogodowa i jak działa?

Stacja pogodowa do domu (nazywana też stacją pogody) to urządzenie elektroniczne niewielkich rozmiarów, którego zadaniem jest informowanie o aktualnych warunkach atmosferycznych. Dzięki stacji dowiemy się, ile jest stopni i jaka jest wilgotność wewnątrz i zewnątrz budynku, a funkcja pogodynki wskazuje tendencję zmiany pogody.

Stacja pogodowa do domu może pokazać kierunek i prędkość wiejącego wiatru, ilość opadów czy najniższą i najwyższą temperaturę. Im droższa, tym więcej możliwości, dlatego w zależności od modelu dostajemy funkcję budzika czy podświetlanie ekranu. A jak działa stacja pogodowa do domu?

Stacja pogodowa posiada czujniki wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwszy sensor wbudowany jest w centralę z wyświetlaczem i zbiera dane z wewnątrz domu. Czujnik zewnętrzny zbiera informacje o warunkach panujących na dworze. Te przekazuje do centrali, w zależności od modelu, przez kabel lub bezprzewodowo drogą radiową.

Bezprzewodowy sposób przekazywania informacji działa nie tylko pomiędzy bazą a czujnikiem. Stacja pogodowa najczęściej odbiera sygnały radiowe z Niemiec oraz Szwajcarii. Od naszego zachodniego sąsiada "pobiera" sygnał czasu DCF77. W największych polskich miastach można również odbierać sygnał szwajcarski HGB, który jest dokładniejszy, ale nie działa wszędzie.

Działanie stacji pogodowej do domu wymaga energii elektrycznej. Czujnik zewnętrzny może być zasilany za pomocą baterii, jednak często źródłem jego pracy jest niewielki panel słoneczny umieszczony na stacji. Oczywiście energia do stacji pogodowej może być pobierana z zasilacza włączonego do sieci.

Ile kosztuje stacja pogodowa do domu?

To, ile kosztuje stacja pogodowa do domu, determinowane jest ilością i zaawansowaniem funkcji. Te najprostsze urządzenia można mieć już za kilkadziesiąt złotych. Za całkiem niewygórowaną cenę można kupić stację pogodową do domu z funkcją pomiaru temperatury, przewidywania pogody czy wbudowanym higrometrem, który odczytuje wskaźnik zawartości pary wodnej w powietrzu.

Droższa stacja pogodowa do domu posiada kolorowy wyświetlacz z regulowaną intensywnością jego podświetlenia, prognozę pogody z animacją, fazy księżyca czy dokładny czujnik deszczu, który przelicza ilość opadów w mm na godzinę. Ile kosztuje stacja pogodowa do domu w lepszej wersji? Te z wyższej półki kosztują nawet 800 zł, ale posiadają również możliwość podłączenia do sieci Wi-Fi.

Gdzie zamontować czujnik stacji pogodowej?

Od tego, gdzie zamontujemy czujnik zewnętrzny stacji pogodowej, zależy prawidłowa jej praca, w tym nieprzekłamane przekazywanie danych. Dlatego należy unikać skrajności - czujnik nie może znajdować się w mocno nasłonecznionym miejscu od strony południowej, a z drugiej strony, nie należy montować go też na stałe w zacienionym miejscu.

Gdzie zamontować czujnik stacji pogodowej? Producenci zalecają, aby przymocować czujnik na elewacji. Urządzenie najlepiej będzie działać od południowego wschodu lub południowego zachodu na przykład obok okna. Dobrym pomysłem jest również montaż stacji na pergoli lub na dachu altanki ogrodowej. Ważne, aby czujnik nie był schowany za murkiem czy inną przesłoną.

Jaką stację pogody kupić do domu?

To, jaką stację pogody kupić, zależy tylko i wyłącznie od naszych wymagań. Najprostsza wersja to analogowo stacja pogodowa, która mierzy cztery parametry, czyli temperaturę, wilgotność, ciśnienie oraz czas. Bardziej zaawansowane, czyli cyfrowe, pokazują również opady deszczu, a także prędkość i siłę wiatru.

Nowoczesne stacje pogodowe do domu są wyposażone w moduł Wi-Fi, dzięki czemu szczegółowe dane co do warunków atmosferycznych udostępniane są na telefonie. Specjalne stacje pogodowe mogą być również częścią systemu inteligentnego domu.

Najbardziej zaawansowane stacje kosztują kilka tysięcy złotych i można je wykorzystać na przykład do uruchamiania pracy pieca, gdy spada temperatura. Jednak nie tylko, bo takie urządzenie może również samo rozwinąć rolety, gdy zadziała czujnik nasłonecznienia, a nas nie ma w domu.

Stacja pogodowa do domu. Ranking

Nasz subiektywny ranking to propozycja kilku stacji pogodowych do domu w różnej cenie różnych modeli. Na początek spoglądamy na Hama Color Edge. W zestawie dostajemy stację pogody i czujnik zewnętrzny. Spory wyświetlacz informuje o pogodzie, ale umożliwia też ustawienie dwóch różnych alarmów dla dwóch osób. Działa na baterie, a jej kolejną zaletą jest niezła cena, która zaczyna się od 110 zł.

Zdjęcie Stacja pogodowa do domu Hama Color Edge. / materiał zewnętrzny

Kolejna stacja pogodowa do domu w naszym rankingu to multistacja Meteo SP89. To rozbudowane urządzenie na wyświetlaczu ma zegar, budzik, datownik z DCF, barometr, prędkość i kierunek wiatru, wielkość opadów, pomiar temperatury zewnętrznej i wilgotności, pomiar temperatury wewnętrznej i wilgotności, wskaźnik temperatury odczuwalnej i nawet punktu rosy. Niektórych może odstraszać cena, która waha się w okolicach 400 zł.

Zdjęcie Stacja pogodowa do domu Meteo SP89. / materiał zewnętrzny

Kolejny produkt dedykowany jest dla właścicieli iPhonów i iPadów. Mowa o Netatmo Weather Station, czyli inteligentnej stacji pogodowej wyposażonej w czujniki jakości powietrza. Stacja pozwala na to, by monitorować jakość powietrza, temperaturę, wilgotność, natężenie dźwięku, ciśnienie atmosferyczne oraz inne parametry pogodowe. Wszystkie dane gromadzone są online i dostępne przez aplikacje lub stronę internetową. Cena? Około 900 zł.

Zdjęcie Stacja pogodowa do domu dla posiadaczy iPhonów, czyli Netatmo Weather Station. / materiał zewnętrzny

Stacja pogodowa z Biedronki i Lidla to tanie rozwiązania. Pierwsza sieć oferuje klientom model Hykker 210426-CWS. Stacja pogodowa z Biedronki za około 70 zł to proste urządzenie z czujnikiem zewnętrznym. Pokazuje wilgotność, na wyświetlaczu mamy graficzną prezentację pogody, temperaturę oraz wilgotność wewnątrz i na zewnątrz.

Zdjęcie Stacja pogodowa z Lidla sterowana radiowo AURIOL. / materiał zewnętrzny

Stacja pogodowa z Lidla to model AURIOL. Posiada miernik ciśnienia atmosferycznego wraz z histogramem, wskaźnik aktualnej temperatury czy wschody i zachody słońca oraz fazy księżyca. Wydatek za to urządzenie to około 50 zł.