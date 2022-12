Kabel USB-C jest tak popularny, że już w niedalekiej przyszłości nawet Apple będzie zmuszony przejść na ten standard. Obecnie iPhone'y wykorzystują własny standard - Lightning. Jest symetryczny i niewielki niczym USB-C, ale nie da się z niego korzystać na innych urządzeniach niż iPhone, iPad czy MacBook.

Dawniej telefony komórkowe posiadały też wejścia mini USB oraz micro USB. Kabel mini USB nadal wykorzystywany jest do aparatów czy kas fiskalnych. Micro USB natomiast wciąż znajdziemy przy starszych modelach smartfonów czy tabletów. Dodatkowo micro USB może się nam przydać do ładowania kontrolerów do konsoli.

Rodzaje kabli USB według standardu przesyłania danych

Pierwsze kable USB z 1996 roku pozwalały przesyłać dane z prędkością 1,5 Mb/s. Na szczęście szybko zostały one zmodyfikowane i już w 1998 roku pojawił się standard USB 1.1, posiadający przepustowość do 12 Mb/s.

Dwa lata później wydano na rynek USB 2.0, zwane również jako Hi-Speed. Wszystko dzięki temu, iż jego prędkość zapisu osiągała 60 Mb/s. Do dzisiaj standard ten jest wykorzystywany w komputerach czy urządzeniach peryferyjnych.

Ogromna zmiana miała miejsce w 2008 roku, kiedy to powstał nowy typ kabla - USB 3.0. Jego przepustowość wynosi do 5 Gb/s, a do tego pozwala jednocześnie wysyłać i odbierać dane. Pomimo nowszej wersji, kable USB 3.0 są kompatybilne ze starszym modelem, aczkolwiek w takich sytuacjach nie są w stanie korzystać z pełnego swojego potencjału.

Ostatnią modyfikacją w przesyłaniu danych był kabel USB 3.1 Super Speed+ (2013 rok). Udoskonalono przesył osiągając na nim prędkość 10 Gb/s. Poza prędkością wiele się nie zmieniło, gdyż w tych kablach również wprowadzono kompatybilność z poprzednimi modelami.

Jaki kabel USB wybrać do ładowania telefonu?

Przy wyborze idealnego kabla USB do ładowania telefonu musimy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Nie wszystkie kable są takie same. Istnieją modele typowo pod szybkie ładowanie, inne koncentrują się na ładowaniu z funkcją przesyłania danych.